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Jeotermal seralarda ürün yetiştiren çiftçiler, Simav Eynal domatesiyle Avrupa pazarını hedefliyor

Türkiye'nin önde gelen jeotermal merkezlerinden Kütahya'nın Simav ilçesinde, yıllık 10 bin ton olan domates üretim kapasitesinin, organize ihtisas seracılıkla 50 bin tona çıkarılarak domatesin Avrupa pazarında yer alması hedefleniyor.

Jeotermal seralarda ürün yetiştiren çiftçiler, Simav Eynal domatesiyle Avrupa pazarını hedefliyor
AA

Türkiye'nin önde gelen jeotermal merkezlerinden Kütahya'nın Simav ilçesinde, yıllık 10 bin ton olan domates üretim kapasitesinin, organize ihtisas seracılıkla 50 bin tona çıkarılarak domatesin Avrupa pazarında yer alması hedefleniyor.

İlçede konutların ve kamu binalarının ısıtma sistemlerinde yararlanılan jeotermal su ile ısıtılacak organize ihtisas seracılık bölgesinin kurulması çalışmalarına başlandı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, AA muhabirine, kuyu sıcaklığı 140 dereceyi bulan termal suyla yaklaşık 20 yıldan beri jeotermal seracılık yapıldığını hatırlattı.

Seracılığı daha da geliştirmeyi planladıklarını belirten Biçer, "Belediye olarak amacımız 300 dönümde kurulu olan seracılık faaliyetlerini organize seracılık bölgesiyle daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. Projemiz Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmış ve çalışmalara başlanmıştır." dedi.

Simav 4 Eylül Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hakan Öztürk de jeotermal ısıtmalı seralarda yılda 10 bin ton civarında üretim yapıldığını aktardı.

Bin dönüm alana kurulacak seralarla birlikte yılda 50 bin ton domates hasat etmeyi amaçladıklarını anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"Jeotermale dayalı organize ihtisas sera bölgesi kurulma çalışmaları ilçemizde devam etmektedir. İl Özel İdaremiz öncülüğünde müteşebbis heyeti oluşturulmuş durumda. Seracılıkta kullanılmak üzere yeni jeotermal kuyuların açılması için çalışmalar yürütülüyor. Bin dönüm alanda kurulacak seralarda bin kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır."

- "Avrupa'ya domates ihracatı hedefliyoruz"

Öztürk, üretimin düşük olması nedeniyle bugüne kadar sadece iç pazara cevap verebildiklerini, bundan sonraki hedeflerinin ihracat olduğunu söyledi.

Simav Eynal domatesinin Avrupa sofralarını da süsleyeceğini dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Bundan sonra Avrupa insanına da domatesimizi tattırmak istiyoruz. Yeni kurulacak seralarda üretilen domatesleri daha çok yurt dışına pazarlamayı planlıyoruz. İstihdama da büyük katkı sağlayacak olan bu proje ilçemizin geleceği için çok önemli. Organize seracılığı daha da geliştirerek domateste ihracat üssü olmak istiyoruz. İlk etapta Avrupa pazarına Simav Eynal domatesini sokmak istiyoruz. Ürünlerimizin Avrupa'daki domateslerden lezzet, aroma ve dayanıklılık bakımından daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Ürünlerimiz Türkiye'deki en iyi domatesleri arasında yer alıyor. Lezzeti öncelikle Simav'ın kendine özgü iklim şartlarından geliyor. Ayrıca jeotermal enerjiyle ısıtma nedeniyle renk kalitesi bulunuyor."

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