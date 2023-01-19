Jeremy Renner'in sağlık durumuyla ilgili olarak şu açıklama da yapılmıştı; "Herkesin bildiğinden çok daha kötü. Jeremy, neredeyse orada öleceğinin farkındaydı. Jeremy'nin göğsünün sağ tarafı ezilmiş ve gövdesinin üst kısmı çökmüştü. Ayrıca kanayan kötü bir kafa yarası ve bacak yaralanması vardı."