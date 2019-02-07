Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını açıkladı. Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe- Göztepe maçında Sadık'a çok sert bir müdahalede bulunarak kırmızı kart gören İngiliz futbolcu Cameron Jerome'a 2 maç ceza veren kurul ayrıca diğer sevklerle ilgili kararlarını da açıkladı. Sadık, Jerome'un müdahalesinin ardından sakatlanmış ve yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalmıştı.

İşte PFDK'nın açıkladığı diğer kararlar:

1- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 03.02.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI D3, D4, D5, D6, MARATON E7, E8, F1, F2, KAPALI B TRİBÜN C1 ile GÜNEY KALE ARKASI G8, G10 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR idarecisi HÜSEYİN ÜNEŞ hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 03.02.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN C5, C6, C7, C10 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GÖZTEPE A.Ş. sporcusu CAMERON ZISHAN RANA JEROME'nin, 01.02.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- AKHİSARSPOR Kulübünün, 03.02.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU MARATON E, F, J blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 02.02.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 04.02.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR - ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- GALATASARAY A.Ş.'nin, 02.02.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,