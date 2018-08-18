Jerv - Sandnes sahaya çıkıyor

Jerv ve Sandnes, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. 22 puanlı Jerv 12. sırada bulunuyor, Sandnes 23 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Jerv, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Sandnes, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 586 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jerv kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Sandnes sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Jerv son haftadaki Floro SK müsabasında 0-2 yenildi.

Sandnes, Fredrikstad karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Jerv, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Jerv, kendi sahasında 12 gol attı, 8 gol yedi.

Sandnes ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sandnes, 9 gol atarken 23 gol yedi.

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