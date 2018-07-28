Jerv - Sogndal rakamlar

Norveç 1.Lig maçında Jerv ile Sogndal, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Jerv 20 puanla 9. sırada, Sogndal 32 puanla 2. sırada bulunuyor. Jerv, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Sogndal, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 517 kodlu maçı oynayanlar; Jerv galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sogndal galibiyet oranı 0.00.

Jerv son hafta oynanan Honefoss maçında 2-1 kazandı.

Sogndal ise Ranheim maçında 1-0 kazandı.

Jerv, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 5 gol yedi.

Sogndal, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sogndal, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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