Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, engelli öğrencilere mesleki eğitim veren Şişli Saadet Eğitim Meslek Okulu örnek olacak bir çöp toplama organizasyonu yaptı. Yaşanabilir Bir Çevre adı altında etkinliğe imza atan Saadet Eğitim Meslek Okulu, genç oyuncular Jessica May, Şilan Makal, İlayda Çevik, Güneş Zavrak gibi oyuncuları etkinliğe misafir etti.



Genç oyuncular, öğrencilerle beraber Şişli Camii'nden eski Ali Sami Yen stadına kadar olan alan boyunca çöp topladı.









