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Jessica May: Böyle bir organizasyonda olmak çok güzeldi

Engelli öğrencilere mesleki eğitim veren Şişli Saadet Eğitim Meslek Okulu örnek olacak bir çöp toplama organizasyonu yaptı. Yaşanabilir Bir Çevre adı altında etkinliğe imza atan Saadet Eğitim Meslek Okulu, genç oyuncular Jessica May, Şilan Makal, İlayda Çevik, Güneş Zavrak gibi oyuncuları etkinliğe misafir etti. Jessica May, "Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım bu tip projeler artarak devam eder" ifadelerini kullandı

Jessica May

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, engelli öğrencilere mesleki eğitim veren Şişli Saadet Eğitim Meslek Okulu örnek olacak bir çöp toplama organizasyonu yaptı. Yaşanabilir Bir Çevre adı altında etkinliğe imza atan Saadet Eğitim Meslek Okulu, genç oyuncular Jessica May, Şilan Makal, İlayda Çevik, Güneş Zavrak gibi oyuncuları etkinliğe misafir etti.

Genç oyuncular, öğrencilerle beraber Şişli Camii'nden eski Ali Sami Yen stadına kadar olan alan boyunca çöp topladı.



"Böyle bir organizasyonda olmak çok güzeldi" diyen oyunculardan Jessica May, "Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım bu tip projeler artarak devam eder" ifadelerini kullandı.



İlayda Çevik ise, "Bu sürecin parçası olmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.  

 



 

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