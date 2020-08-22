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Sevilla, UEFA Avrupa Ligi finalinde Inter'i 3-2 mağlup ederken 6. kez kupanın sahibi oldu. Kaptan Jesus Navas da bu zaferde büyük rol oynarken kariyerinin 13. kupasını kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde tek maç üzerinden oynanan yarı finalde Manchester United karşısında galibiyet golünün hazırlayıcısı olan 34 yaşındaki futbolcu, finalde de takımının 2. golünde asisti yapan isim oldu. Uzun yıllar sağ açıkta oynadıktan sonra sağ bekte görev yapmaya başlayan tecrübeli futbolcu, bu rolde de üst düzey performans sergiledi. Bu sezon La Liga'da 38 maça çıkan Navas, 7 asist yaptı.

13. KUPASINI KAZANDI!

Kariyerinde sadece iki kulüp bulunan ve İspanya Milli Takımı'nda da uzun yıllar forma terleten Navas, Avrupa Ligi'yle birlikte 13. kupasını kazandı. Sevilla ve Manchester City'de oynayan 34 yaşındaki yıldız, bir Dünya Kupası, bir Avrupa Şampiyonluğu, üç kez UEFA Avrupa Ligi, bir kez UEFA Süper Kupası, bir kez Premier Lig şampiyonluğu, iki kez FA Cup zaferi ve ikişer kez İspanya Kupası ile İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. İspanyol futbolcu 17 yıl önce başlayan profesyonel kariyerine 13 kupa sığdırdı.