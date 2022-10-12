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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jesus'tan Szalai ile özel görüşme! Destek verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Attila Szalai ile özel bir görüşme yaptı. Portekizli hoca, son Karagümrük maçında hatalarıyla dikkat çeken oyuncusuna destek verdi

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  • Jesus'tan Szalai ile özel görüşme! Destek verdi

    Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendiği maçta Attila Szalai savunmada yaptığı hatalarla dikkat çekmişti. 
  • Jesus'tan Szalai ile özel görüşme! Destek verdi

    Maç içinde bazı taraftarların tepkisiyle karşılaşan Macar stopere hocası Jorge Jesus destek verdi.
  • Jesus'tan Szalai ile özel görüşme! Destek verdi

    Portekizli teknik adam Fatih Karagümrük maçından bir gün sonra Szalai ile yaptığı görüşmede şunları söyledi: 
  • Jesus'tan Szalai ile özel görüşme! Destek verdi

    "Bir oyuncu her maç aynı performansı gösteremez. Fiziken hazır olsan da eğer mental açıdan iyi değilsen hatalar yapabilirsin."
  • Jesus'tan Szalai ile özel görüşme! Destek verdi

    "Tam tersi olduğunda da bu durum geçerli. Taraftarın tepkisi unut."

     
  • Jesus'tan Szalai ile özel görüşme! Destek verdi

    16 GÜNDE 5 RESMİ MAÇA ÇIKTI

    Luan Peres'in Uefa Avrupa Ligi'nde oynanan Rennes maçında sakatlanması Attila Szalai'yi olumsuz etkiledi.
  • Jesus'tan Szalai ile özel görüşme! Destek verdi

    Bu sezon 2.5 ayda 19 resmi maça çıkan Szalai, 23 Eylül - 9 Ekim arasında 5 resmi karşılaşmada görev yaptı. 
  • Jesus'tan Szalai ile özel görüşme! Destek verdi

    Macaristan milli takımıyla Almanya ve İngiltere'ye karşı iki zorlu maça çıktı. Ardından Fenerbahçe'de ise Beşiktaş, AEK Larnaca ve Fatih Karagümrük maçlarında oynadı. 
  • Jesus'tan Szalai ile özel görüşme! Destek verdi

    Luan Peres önümüzdeki hafta takıma dönecek. Böylece Szalai'ye dinlenme fırsatı doğacak.
  • Jesus'tan Szalai ile özel görüşme! Destek verdi

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