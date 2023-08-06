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        Haberler Futbol Jesus'un takımı, Benzema'yı eledi! - Futbol Haberleri

        Jesus'un takımı, Benzema'yı eledi!

        Arap Kulüpler Şampiyonası çeyrek finalinde Al Hilal, Al Ittihad'ı 3-1 yenerek tur atladı

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        Habertürk
        Giriş: 06.08.2023 - 10:06
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        Jesus'un takımı, Benzema'yı eledi!
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        Arap Kulüpler Şampiyonası çeyrek final maçında Karim Benzemalı Al-Ittihad'ı 3-1 mağlup eden Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal, yarı finale yükseldi.

        Arap Kulüpler Şampiyonası çeyrek finalinde Al Ittihad ile Al Hilal karşı karşıya geldi.

        Kral Fahd Spor City'de oynanan maçı Ah Hilal 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

        Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Sergej Milinkovic-Savic, 45+3'te penaltıdan Salem Al Dawsari ile 70. dakikada Malcom kaydetti. Al Ittihad'ın tek golünü ise 56. dakikada Romarinho'dan geldi. Al Hial'de 75. dakikada Al Muaiouf, Al Ittihad'dan da Karim Benzema, 79. dakikada penaltı atışından yararlamadı.

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