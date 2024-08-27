Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Jetskiyle hayata döndürdüler! - Güncel haberler

        Jetskiyle hayata döndürdüler!

        İstanbul Arnavutköy'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk jetskiyle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 10:22 Güncelleme: 27.08.2024 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jetskiyle hayata döndürdüler!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Arnavutköy Karaburun Sahili’nde denize giren çocuk dalgaların arasında boğulma tehlikesi yaşadı.

        DHA'nın haberine göre çocuğun yanına jetskiyle giden cankurtaranlar, çocuğu alarak sahile çıkardı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

        DALGALARIN ARASINDA ÇIRPINMAYA BAŞLADI

        Olay, dün akşam saatlerinde Karaburun Sahili’nde yaşandı. Dev dalgalara aldırış etmeden denize giren çocuk kısa süre sonra dalgaların arasında çırpınmaya başladı. Çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini görenler sahildeki cankurtaranlara durumu bildirdi.

        REKLAM

        Cankurtaran ekipleri olay yerine jetskiyle giderek çocuğu kurtardı. Çocuk sahilde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Cankurtaranların çocuğu kurtardığı ve sahile çıkarttığı anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        İngiliz başbakan 40 milyonluk anlaşmayı iptal etti
        İngiliz başbakan 40 milyonluk anlaşmayı iptal etti
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Açtığı pankartla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Ada, İstanbul'da tedavi edilecek
        Açtığı pankartla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Ada, İstanbul'da tedavi edilecek
        1 milyar TL'Lik maç!
        1 milyar TL'Lik maç!
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Son kullanma tarihi geçmiş güneş kremini sürünce ne olur?
        Son kullanma tarihi geçmiş güneş kremini sürünce ne olur?
        Diplomasi trafiğinde yeni adım: Ankara formatı
        Diplomasi trafiğinde yeni adım: Ankara formatı
        Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu
        Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Annesini ve ablasını aynı gün kaybetti
        Annesini ve ablasını aynı gün kaybetti
        Alışkanlık sandığın şey teknoloji bağımlılığı olmasın?
        Alışkanlık sandığın şey teknoloji bağımlılığı olmasın?
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        'İşten kopma hakkı' yayılıyor
        'İşten kopma hakkı' yayılıyor
        İyilik yaptı, canından oldu
        İyilik yaptı, canından oldu