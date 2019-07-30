Konyaspor’un Hollanda’da devam eden ikinci etap kamp hazırlıklarını değerlendiren Marko Jevtovic, “Kamp çalışmaları her zaman olduğu gibi yoğun geçiyor. Günde çift antrenman yapıyoruz. Fiziksel anlamda daha iyi duruma gelmek ve performansımızı arttırmak için hazırlıklara devam ediyoruz. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Şu ana kadar iki hazırlık maçı oynadık. Yeni sezona kadar var olan önümüzdeki süreci en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

“DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR”

Marko Jevtovic, yeni sezonda daha iyi ve başarılı bir Konyaspor izletmek istediklerini ve bu doğrultuda çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Kişisel olarak geçen sezondan daha iyi bir performans sergileyeceğimize ve daha iyi bir yerde olacağımıza inanıyorum. Hedefimiz tabi ki Avrupa kupalarına katılmak. Dilerim ki önümüzdeki sezon bu tarihlerde Avrupa’da oluruz” dedi.

Konyaspor’da forma giydiği süre içerisinde önemli anlar yaşadığını da sözlerine ekleyen yeşil-beyazlı oyuncu, “Açıkçası kendimi ön plana çıkarmayı sevmiyorum. Ama Antalyaspor ile iç sahada, Alanyaspor ile deplasmanda oynadığımız maçlarda attığım goller hem Konyaspor forması ile attığım ilk gollerdi hem de kritik anlarda geldiği için önemli gollerdi” ifadelerini kullandı.

Marko Jevtovic, Konyaspor taraftarına da çağrıda bulunarak, “Onlara mesajım; mümkün olduğunca ve ellerinden geldiğince bizi desteklemeye gelmeleri olacaktır. Biz de antrenmanlarda olsun maçlarda olsun elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Hedeflerimizi başarmak için onların desteğine ihtiyacımız var. İşin sonunda da umarım hep beraber kutlama yaparız” diye konuştu.