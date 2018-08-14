Jiangsu Shuntian - Chongqing Lifan karşılaşma önü

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Jiangsu Shuntian, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü Chongqing Lifan takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:35. 28 puanlı Jiangsu Shuntian 5. sırada bulunuyor, Chongqing Lifan 15 puana sahip ve 15. sırada. Jiangsu Shuntian son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Chongqing Lifan, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 531. İddaa'da Jiangsu Shuntian kazanır 1.35, berabere biter 4.00, Chongqing Lifan kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Jiangsu Shuntian son hafta oynanan Shanghai East Asia maçında 2-3 kazandı.

Chongqing Lifan ise Shenzhen Phoenix karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Jiangsu Shuntian, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Jiangsu Shuntian, kendi sahasında 15 gol attı, 6 gol yedi.

Chongqing Lifan, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chongqing Lifan 10 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.

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