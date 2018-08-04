Jiangsu Shuntian - Guizhou Toro sahaya çıkıyor

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Jiangsu Shuntian, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Guizhou Toro takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:35. Maç öncesi Jiangsu Shuntian 25 puanla 5. sırada, Guizhou Toro 8 puanla 16. sırada bulunuyor. Jiangsu Shuntian son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Guizhou Toro son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 471. İddaa'da Jiangsu Shuntian kazanır 1.40, berabere biter 3.75, Guizhou Toro kazanır 4.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Jiangsu Shuntian son hafta oynanan Shanghai East Asia maçında 2-3 kazandı.

Guizhou Toro ise Yanbian maçında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Jiangsu Shuntian, 12 gol attı ve 5 gol yedi.

Guizhou Toro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Guizhou Toro, 13 gol atarken 21 gol yedi.

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