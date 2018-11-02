Jiangsu Shuntian - Hebei Zhongji düellosu

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Jiangsu Shuntian ile Hebei Zhongji, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:35. Jiangsu Shuntian 42 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Hebei Zhongji 36 puanda ve 7. sırada. Jiangsu Shuntian, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Hebei Zhongji, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 263 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jiangsu Shuntian kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.40, Hebei Zhongji sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Jiangsu Shuntian son hafta oynanan Shanghai East Asia maçında 2-3 kazandı.

Hebei Zhongji, Shandong Luneng karşılaşmaında 5-4 yenildi.

Jiangsu Shuntian, evinde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 10 gol yedi.

Hebei Zhongji, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Hebei Zhongji, deplasmanda 23 kez ağları sarsarken, 28 kez topu kendi kalesinde gördü.

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