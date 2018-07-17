Jiangsu Shuntian - Shaanxi Chanba karşılaşma önü

Jiangsu Shuntian ve Shaanxi Chanba, 17 Temmuz 2018 Salı günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:35. 19 puanlı Jiangsu Shuntian 4. sırada bulunuyor, Shaanxi Chanba 15 puana sahip ve 11. sırada. Jiangsu Shuntian, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Shaanxi Chanba, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 405. İddaa'da Jiangsu Shuntian kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Shaanxi Chanba kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Jiangsu Shuntian son hafta oynanan Tianjin Teda maçında 1-0 yenildi.

Shaanxi Chanba, Shanghai East Asia karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Jiangsu Shuntian, evinde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 4 gol yedi.

Shaanxi Chanba ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shaanxi Chanba, 3 gol atarken 8 gol yedi.