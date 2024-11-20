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        Haberler Spor Voleybol Jihostroj : 1 - Halkbank: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Jihostroj : 1 - Halkbank: 3 | MAÇ SONUCU

        Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Çekya'nın Jihostroj ekibini 3-1 yendi. Bu sonucun ardından Halkbank, gruptaki ilk galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 22:52 Güncelleme: 20.11.2024 - 22:53
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        CEV Şampiyonlar Ligi'nde Halkbank Erkek Voleybol Takımı, deplasmanda Çekya'nın Jihostroj ekibini 3-1 mağlup etti.

        Halkbank, D Grubu'ndaki ikinci maçını Ceske Budejovice kentinde Jihostroj ile yaptı.

        Karşılaşmayı 25-18, 22-25, 25-22 ve 25-15'lik setlerle 3-1 kazanan Halkbank, grupta ilk galibiyetini elde etti.

        Halkbank, ilk maçında Fransa'nın Saint-Nazaire VB Atlantique takımına 3-2 mağlup olmuştu.

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