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İngiliz fotoğrafçı Jimmy Nelson, dünyadaki izole kabilelerinin örf ve adetlerini kayıt altına almak için 2010 ile 2013 yılları arasında 30 kabileyi incelemişti. Kaybolmaya yüz tutmuş kültürlerin izini sürmeye kendini adayan İngiliz fotoğrafçı "Homage to Humanity" (İnsanlığa Hürmet) adlı yeni projesini hayata geçirmek için ise 5 farklı kıtadaki 34 kabileyi fotoğrafladı. İşte "Bu yolculuğa 17 yaşımda başladım ve hala devam ediyorum." diyen Nelson'dan nefes kesen kareler...

Likekaipia Kabilesi, Ponowi Köyü, Jalibu Dağları, Batı Dağlık Bölgesi, Papua Yeni Gine