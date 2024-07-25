Joao Figueiredo: Hedef her zaman Avrupa
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında La Fiorita'yı 6-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'in 2 gol atarak yıldızlaşan oyuncusu Joao Figueiredo, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
RAMS Başakşehirli futbolcu Joao Figueiredo, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda 6-1'lik skorla galip geldikleri La Fiorita maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
"2 GOL ATTIM AMA ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"
Brezilyalı oyuncu, "Sezon başları her zaman özeldir, bugün 2 gol attım ama önemli olan takımın kazanmasıydı. Takımımızın performansından memnunum. Hedeflerimize devam edeceğiz." dedi.
"BAŞKANIMIZIN HEDEFİ HER ZAMAN AVRUPA"
Hedeflerden bahseden Figueiredo, "Başkanımızın hedefi her zaman Avrupa, onun liderliğinde hedeflerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.