"Bir parça da bana getirseydiniz"

Joao Gilberto kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Brezilya kökenli müzik ve dans türü “bossa nova” müziğinin öncülerinden, müzisyen Joao Gilberto, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

JOAO GİLBERTO ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Müzisyenin oğlu Joao Marcelo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gilberto’nun önceki akşam Rio de Janeiro’da hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD’li caz sanatçılarının eserlerinden etkilenen Gilberto, 1960’lı yıllarda ABD’ye giderek, Brezilya’nın geleneksel samba ritimlerini çağdaş caz müziği kalıplarıyla harmanladığı albümler yaptı. Gilberto, bu çalışmalarıyla daha sonraları Portekizcede “Yeni eğilim” anlamına gelen “Bossa nova” adıyla anılacak müzik türünün ilk icracılarından biri oldu.

JOAO GİLBERTO KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1931 yılında ülkenin kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde doğan Gilberto, genç yaşta göç ettiği Rio de Janeiro'da müzik çalışmalarına başladı.

ABD'li caz sanatçılarının eserlerinden etkilenen Gilberto, 1960'lı yıllarda ABD'ye giderek, Brezilya'nın geleneksel samba ritimlerini çağdaş caz müziği kalıplarıyla harmanladığı albümler yaptı.

Gilberto, bu çalışmalarıyla daha sonraları Portekizce'de "yeni eğilim" anlamına gelen "bossa nova" adıyla anılacak popüler müzik türünün ilk icracılarından biri oldu.

Ünlü şarkıcının eserleri, sonraki dönemde bu türe ilgi duyan birçok sanatçıyı da etkiledi.

Eserleri ABD'de 2 Grammy Ödülü' ile onurlandırılan öncü müzisyen, Amerikan caz dergisi "DownBeat" tarafından tüm zamanların en iyi 75 gitaristi ve 5 caz sanatçısı arasında gösterilmişti.