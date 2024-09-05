Joao Mario: Kupalar kazanabilecek bir takımız

Beşiktaş'ın yeni transferi Portekizli futbolcu Joao Mario, siyah-beyazlıların sosyal medya kanalına açıklamalarda bulundu.

"KUPALAR KAZANABİLECEK BİR TAKIM OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM" Neden Beşiktaş'a transfer olduğunu anlatan Mario, "Çünkü her yerde tanınan harika bir kulüp. Harika taraftarlarımız var. Arkadaşlarım Rafa ve Gedson da burada. Ayrıca önceki kulübüm Benfica'nın simgesi de kartaldı. Böylece her şey benim için çok netti. Gerçekten çok mutluyum. Buraya gelmek istedim, çünkü bir değişiklik arıyordum. Beşiktaş en başından beri çok netti. Takıma yardım etmek için burada olmaktan dolayı gerçekten mutluyum. Kupalar kazanabilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Başlamak için heyecanlıyım" diye konuştu. REKLAM

"RAFA İLE BİRBİRİMİZİ AKADEMİ YILLARINDAN TANIYORUZ" Siyah-beyazlılara katılmasında Rafa Silva'nın rolünün önemli olduğunu ifade eden 31 yaşındaki futbolcu, "O oynuyor diye tüm maçlarını izliyordum. Dolayısıyla bu sezon Beşiktaş'ı izlemeye başladım. İlk andan itibaren de bu takıma katılmak istediğime ikna oldum. Gelmeden önce Rafa’yla konuştum. Rafa benim çok yakın arkadaşım. Birlikte aynı takımlarda oynadık. Birbirimizi akademi yıllarından tanıyoruz. Birlikte milli takımların her kademesinde oynadık. Onu uzun zamandır tanıyorum, bir arkadaştan çok daha ötesi, adeta benim kardeşim gibi. Bu yüzden kulübü ve genel işleyişi sormak için onunla konuştum" dedi.

"KESİNLİKLE BURADA BENİM İÇİN HARİKA ŞEYLER OLACAK" Takıma deneyim, olgunluk, goller ve asistler yaparak katkı vereceğini söyleyen Portekizli futbolcu, "Geçtiğimiz sezon Benfica’yla yaptığım şeyler. Tüm bunları yapabiliyorum çünkü bir futbolcu olarak en iyi anımda olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden takıma yardımcı olabileceğimi düşünüyorum ve kesinlikle burada benim için harika şeyler olacak" ifadelerini kullandı.

"ONU YILLARINDAN TANIYORUM" Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst hakkında da konuşan Joao Mario, "Onu futbolculuk yıllarından tanıyorum. Gerçekten harika bir futbolcuydu. Sezona harika başladı ve burada muazzam işler yapıyor. Bu yüzden onun benimle ilgili fikirlerini duymak için heyecanlıyım. Onunla tanışmak da gerçekten öyle olacak" açıklamasında bulundu. Örnek aldığı kişileri de açıklayan Mario, "Cristiano. Geçmişte Zidane’ı izlemekten büyük keyif alıyordum ama Cristiano ile tanıştığım ve ilk yıllarından günümüze kadar tüm kariyerini takip ettiğim için, hepsine bir bütün olarak baktığımızda Cristiano'yu söylerdim" şeklinde konuştu. İstanbul hakkında çok şey bilmediğini ama büyük bir şehir olduğunu bildiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "Çok değil. Sadece büyük bir şehir olduğunu biliyorum. Buraya gelene kadar konuştuğum herkes şehir hakkında güzel şeyler söyledi, gördüğüm kadarıyla burası gerçekten çok güzel bir şehir. Dolayısıyla burada yaşama, Türkiye ve İstanbul hakkında daha fazla şey öğrenme fırsatını bulduğum için çok mutluyum" dedi. REKLAM

"DAHA ÖNCE İSTANBUL'UN BÜYÜK BİR ŞEHİR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM" İstanbul hakkında çok şey bilmediğini ama büyük bir şehir olduğunu bildiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "Çok değil. Sadece büyük bir şehir olduğunu biliyorum. Buraya gelene kadar konuştuğum herkes şehir hakkında güzel şeyler söyledi, gördüğüm kadarıyla burası gerçekten çok güzel bir şehir. Dolayısıyla burada yaşama, Türkiye ve İstanbul hakkında daha fazla şey öğrenme fırsatını bulduğum için çok mutluyum" dedi.

"KESİNLİKLE BURADA BENİM İÇİN HARİKA ŞEYLER OLACAK" Takıma deneyim, olgunluk, goller ve asistler yaparak katkı vereceğini söyleyen Portekizli futbolcu, "Geçtiğimiz sezon Benfica’yla yaptığım şeyler. Tüm bunları yapabiliyorum çünkü bir futbolcu olarak en iyi anımda olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden takıma yardımcı olabileceğimi düşünüyorum ve kesinlikle burada benim için harika şeyler olacak" ifadelerini kullandı.

"TÜRKÇE ÖĞRENMEYİ DENEYECEĞİM" Bildiği Türkçe kelimelerin sorulması üzer 31 yaşındaki futbolcu, "'Merhaba?' Sanırım şu ana kadar duyduğum tek şey o. Ama sanırım daha fazlasını öğrenebilirim. Bir Portekizli olarak Türkçe öğrenmenin benim için zor olacağını biliyorum ama eminim ki en kısa sürede birkaç kelimeyi ve dili öğrenebilirim. Elbette deneyeceğim" diye cevap verdi. Mario ayrıca Portekiz, İspanyolca, İtalyanca ve İngilizce bildiğini de sözlerine ekledi.