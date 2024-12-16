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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Joao Mario'nun menajerlik şirketinden açıklama: Ayrılık yalan! - Beşiktaş Haberleri

        Joao Mario'nun menajerlik şirketinden açıklama: Ayrılık yalan!

        Joao Mario'nun menajerlik şirketi, oyuncunun Beşiktaş'tan ayrılmak istediğine dair çıkan haberleri kesin bir dille yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 10:03 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:03
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        Menajerlik şirketinden ayrılık açıklama!
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        Joao Mario'nun menajerlik şirketi, oyuncunun Beşiktaş'tan ayrılmak istediğine dair haberler üzerine açıklama yaptı.

        Menajerlik şirketi Empower Sports, "Portekizli oyuncu Joao Mario'nun Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini iddia eden son medya haberlerine cevaben, bu bilginin tamamen yanlış ve asılsız olduğunu açıklıyoruz. Joao Mario hiçbir zaman kulüpten ayrılma niyetini dile getirmemiştir. Oyuncunun Beşiktaş'a bağlılığı tamdır ve bu sezonki sportif hedeflerine odaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

        "KENDİMİ TAMAMEN BEŞİKTAŞ'A ADADIM"

        "Kendimi tamamen Beşiktaş'a adadım ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya odaklandım. Ayrılmak istediğimi iddia eden haberler tamamen yanlıştır ve doğruluk payı olmaması nedeniyle beni şaşırtmıştır" dedi.

        "TRANSFER TALEBİ İMKANSIZ"

        "FIFA kurallarına göre bir oyuncunun aynı sezonda ikiden fazla kulübü temsil edemeyeceğinin de altını çizmek gerekir. Joao Mario bu sezon halihazırda Benfica ve Beşiktaş için oynadığından, bu noktada başka bir kulübe transfer talebinde bulunması mevzuat açısından imkansız olacaktır."

        "HİÇBİR DAYANAĞI YOK"

        "Kulübe ve Beşiktaş taraftarlarına olan bağlılığımı bir kez daha teyit etmek istiyorum. Olası bir ayrılıkla ilgili spekülasyonların hiçbir dayanağı yoktur ve yalnızca istikrarı bozmaya hizmet eder. Beşiktaş Joao Mario'nun profesyonelliğine ve bağlılığına güvenmeye ve kolektif sportif başarıya odaklanmaya devam ediyor."

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