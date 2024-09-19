Joao Pedro'ya İngiltere'den sürpriz talip!
Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Joao Pedro'ya, İngiltere Championship temsilcisi Hull City'nin talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Yaz transfer döneminde kiralık olarak gittiği Gremio'dan geri dönen ve sözleşmesi feshedilen Joao Pedro ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İngiltere'de yayın yapan Hull Live'nin haberine göre; İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, İtalyan santrfor için harekete geçti.
Joao Pedro'nun, Championship ekibinin maçlarını oynadığı MKM Stadyumu'na gelerek İngiliz kulübünün yetkilileriyle bir araya geldiği belirtildi.