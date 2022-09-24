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Joao Pedro'yu canlı yayında arı soktu!

Fenerbahçe'nin Brezilya asıllı İtalyan futbolcusu Joao Pedro'yu basın toplantısı yaptığı sırada arı soktu

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  • Joao Pedro'yu canlı yayında arı soktu!

    Fenerbahçe'nin Brezilya asıllı İtalyan futbolcusu Joao Pedro, sarı-lacivertli takıma transfer olarak doğru bir karar aldığını ve yeni takımında göstereceği performansla milli takımı hedeflediğini söyledi. Bu arada basın mensuplarına açıklamada bulunduğu sırada kafasında uçan bir arıyı elleriyle yakalayan Joao Pedro'yu arı soktu.
  • Joao Pedro'yu canlı yayında arı soktu!

    Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pedro, sarı-lacivertli takımla ilgili bilgileri daha önceden aldığına dikkati çekerek, "Ama buraya geldiğimiz zaman Fenerbahçe'nin gerçekten çok büyük bir takım olduğunu bir kez daha gördüm. Büyük taraftara sahip bir takım. Kazanma hırsı olan, şampiyonluklar için oynayan bir takım. Zaten beni Fenerbahçe'ye getiren koşullar da bunlar oldu. Bu takımın büyüklüğü, taraftarların göstermiş olduğu tutku beni buraya getirdi." dedi.
  • Joao Pedro'yu canlı yayında arı soktu!

    Pedro, Galatasaray'ın da kendisiyle ilgilendiği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, "Transfer sürecinde spekülasyonların olması normal. Özellikle benim İtalya'da arka arkaya geçirdiğim iyi sezonlardan sonra bu tarz şeylerin konuşulması normal. Çok fazla şey konuşuldu ama en iyi cevabın, en doğru cevabın benim burada olmam olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'den teklif geldiği zaman çok çabuk gelişti süreç. Çünkü hemen kabul ettim. Böyle büyük bir takımda oynamayı çok istiyordum. En doğru seçimi yaptığımı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
  • Joao Pedro'yu canlı yayında arı soktu!

    Takımın iyi gittiğini ve son oynadıkları maçta da iyi bir skor elde ederek bunu gösterdiklerini kaydeden Pedro, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Çalışmalarımızı en iyi şekilde sahaya yansıttık. Takımımızda birlik havası hakim. Sahada kompakt ve ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü sergiliyoruz. Hocamız çok talepkar. Bu da tabii ki oyuncuların, onun istediği fikirleri en iyi şekilde uygulamasını sağlıyor. Son oynadığımız maçta çok pozisyon ürettik, başarılı bir maç çıkardık. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum."

     
  • Joao Pedro'yu canlı yayında arı soktu!

    Türkiye ligini de değerlendiren Pedro, "Brezilya'da biraz daha teknik futbol, İtalya'da ise taktiksel futbol oynanıyor. Ama buraya gelmeden önce burada oynamış bazı oyuncularla konuşmuştum. Konuştuklarım, burada çok rekabetçi bir lig oynandığını, fiziksel anlamda zorlu ama aynı zamanda teknik bir futbol oynandığını söylemişti. Burada futbolu gördüğümde şaşırmadım. Dışarıdan görmüştüm Türkiye ligini ama oynadıkça daha yakından tanıma fırsatı buldum. Ligle ilgili beni şaşırtan bir şey olmadı." şeklinde konuştu.
  • Joao Pedro'yu canlı yayında arı soktu!

    Maçlar oynadıkça fiziksel anlamda yüzde yüzüne ulaşacağını düşündüğünü aktaran Pedro, "Ekim ayında çok fazla maç yapacağız. Dolayısıyla her geçen gün fiziksel formumun en üstüne daha çabuk ulaşacağım. Ama benim için önemli olan aslında takım arkadaşlarıma ve ülkeye olabildiğince iyi bir şekilde adapte olmak." ifadelerini kullandı.
  • Joao Pedro'yu canlı yayında arı soktu!

    Pedro, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile 2 Ekim Pazar günü oynayacakları maçla ilgili olarak ise "Evet gençken çok fazla derbi izlemiştim. Galatasaray'a karşı oynanan derbileri de izlemiştim Alex'in oynadığı dönemde. Şu andaki tek hedefimiz, pazar günkü maça en iyi şekilde hazırlanmak . İyi çalışıyoruz. O zamana kadar iyi beslenip, iyi uyuyup, rakip videoları izleyerek en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz."değerlendirmesinde bulundu.

     

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