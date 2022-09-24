Takımın iyi gittiğini ve son oynadıkları maçta da iyi bir skor elde ederek bunu gösterdiklerini kaydeden Pedro, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmalarımızı en iyi şekilde sahaya yansıttık. Takımımızda birlik havası hakim. Sahada kompakt ve ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü sergiliyoruz. Hocamız çok talepkar. Bu da tabii ki oyuncuların, onun istediği fikirleri en iyi şekilde uygulamasını sağlıyor. Son oynadığımız maçta çok pozisyon ürettik, başarılı bir maç çıkardık. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum."