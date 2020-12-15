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Joe Biden: ABD'de Seçici Kurul, Biden'ın başkanlık seçimi zaferini resmileştirdi

ABD'nin 46'ncı başkanını belirleyecek olan Seçici Kurul delegeleri bugün toplanarak Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın seçimi kazandığını resmileştirdi. Biden'ın görevi devralması için son adımlardan birisi böylece atılmış oldu.

Joe Biden: ABD'de Seçici Kurul, Biden'ın başkanlık seçimi zaferini resmileştirdi
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

ABD'nin 46'ncı başkanını belirleyecek olan Seçici Kurul delegeleri bugün toplanarak Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın seçimi kazandığını resmileştirdi. Biden'ın görevi devralması için son adımlardan birisi böylece atılmış oldu.

Biden, 3 Kasım'daki seçimlerin ardından Seçici Kurul'a 306 delege göndermeyi başarmıştı. Mevcut ABD Başkanı Donald Trump ise 232 delege kaldı.

ABD Başkanlık seçimi sistemine göre 270 delegeyi geçen aday başkanlık yarışında ipi göğüslemiş oluyor.

Önceki seçimlerde Seçici Kurul delegeleri bu yılki kadar dikkatleri toplamamıştı ancak Trump'ın seçim sürecine ilişkin itirazları ve 3 Kasım'da başlayan sürecin başa baş ilerlemesi, Seçici Kurul'u tartışmaların odağına yerleştirmişti.

Şimdi ne olacak?

Trump, 3 Kasım'dan itibaren "seçimde hile yapıldığı" yönündeki iddialarını sürdürdü ancak yargıdan da umduğu desteği bulamadı.

Wisconsin, Michigan, Georgia ve Pennsylvania gibi kritik eyaletlerde Biden'ın lehine açıklanan sonuçların geçersiz kılınmasına yönelik açılan dava, Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti.

ABD'de yeni başkanlık dönemine geçiş sürecini başlatmakla görevli hükümet kuruluşu Genel Hizmetler İdaresi (GSA) da 24 Kasım'da Joe Biden'a resmi geçiş sürecinin başlayabileceği haberini verdi.

Son olarak Seçici Kurul toplantılarından çıkan taze sonuçlar başkent Washington DC'ye gönderilecek. 6 Ocak 2021'de Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığında toplanacak Kongre oturumunda ise bu sonuçlar tasdik edilecek.

Bu aşama, Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasına giden son aşama olacak.

- Getty Images
Michigan'da toplanan Seçici Kurul üyeleri.

Biden'ın da gün içerisinde kameraların karşısına geçerek, "ülkede bir kez daha demokrasinin kazandığı" vurgusunu yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz ay Trump, eğer Seçici Kurul Biden'ın seçimin galibi olduğunu onaylarsa görevden ayrılabileceğini söylemişti. Buna rağmen seçimlerde hile yapıldığına yönelik iddialarını Twitter üzerinden sürdürdü.

Trump'ın başka şansı var mı?

BBC Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher, Seçici Kurul'un dört yılda bir yapılan toplantısının aslında bir formalite olduğunu hatırlatarak, bu kurulun toplantısının uzun süre önce etkisini yitirdiğini söylüyor. Ancak bu seçimlerde durum biraz farklı:

"Trump'ın ortalığı yakıp yıkma stratejisi, Seçici Kurul toplantısı üzerindeki ilgiyi yeniden artırdı. Trump'ın seçim ekibi yargıda istediği sonucu alamadı ve Seçici Kurul'un resmen Biden'ı işaret etmesi tüm ABD'de bu hukuki manevraları teşhir eden bir rol üstlendi."

- Getty Images
Trump destekçileri Seçici Kurul toplantılarının yapıldığı noktalarda eylem yaptı.

Zurcher'e göre bu durum Trump'ın ekibinin vazgeçeceği anlamına gelmiyor. Cumhuriyetçi adayın hem yargıda hem de Kongre üzerinde baskıyı sürdürmesi bekleniyor.

Ancak Trump'ın destekçilerinin hoşuna gidecek bu girişimlerin yanı sıra, Zurcher "gerçek dünyada" Trump'ın şansının sıfır olduğunu vurguluyor.

- BBC
- BBC

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