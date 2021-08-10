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Joe Biden'dan BM'nin yeni iklim raporuna ilişkin açıklama 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD Başkanı Joe Biden, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli raporunun pazartesi günü yayımlanmasının ardından iklim kriziyle mücadelenin geciktirilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ''İşaretler açık. Bilim inkâr edilemez. Ve eylemsizliğin maliyeti artmaya devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

— President Biden (@POTUS) August 9, 2021

Guardian’ın aktardığı haberde Milman, ‘‘Son sekiz yılda 14,000'den fazla çalışmayı tarayan bilim insanları tarafından geliştirilen IPCC raporu, dünyanın geri kalanı gibi, ABD'nin de kritik bir küresel ısınma eşiği ile feci iklim etkilerinden kaçınmak için zamanının tükenmekte olduğunu gösteriyor.'' ifadelerinde bulundu.

Raporun, ABD Başkanı Joe Biden’ın iklim değişikliği ile mücadele kapsamında ülkesinde yasa çıkartması ve krizle yüzleşmesi için tek fırsat olduğu belirtildi.

Uzman görüşlerine yer verilen yazıda, ekim ayında dünya liderleri arasında yapılacak (COP26) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na dikkat çekildi.

Ülkelerin özellikle emisyonları azaltma konusunda anlaşmaları yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekilirken Çin ve Hindistan ile birlikte dünyanın en büyük ikinci karbon yayıcısı olan ABD’nin harekete geçmesinin önemi vurgulandı.

ABD’de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında tartışmalara neden olan iklim değişikliği ile mücadele için yasa tasarısı özellikle eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminde geniş yankı bulmuştu.