Joe Biden'dan ilk gün hazırlığı!

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Trump yönetiminin geride bıraktığı kriz ve kaos ile Beyaz Saray'ı devralacak Biden, başkanlığının ilk günlerine ABD Kongresine 6 Ocak'taki baskından sorumlu tutulan Donald Trump'ın azil süreci ve Senatoda yargılanmasıyla başlayacak.

Azil sürecinin, başkanlığının ilk günlerine ve alacağı kararlara gölge düşürmesini istemeyen Biden, ABD Senatosunda Trump'ın yargılanması sürecinin kabinesinin onaylanmasını geciktirebileceği endişesini taşıyor, İç Güvenlik, Dışişleri, Savunma, Hazine bakanlıkları gibi kilit pozisyonlara gelecek isimlerin de Senatoda bir an önce onaylamasını bekliyor.

Politikalarını hızla hayata geçirmek isteyen Biden, bugünkü yemin töreninin ardından ofisteki ilk gününde imzalayacağı başkanlık kararnameleriyle Trump'ın tartışma yaratan ve tepki çeken kararlarını iptal etmek istiyor.

Biden'ın ilk gün alacağı kararlar arasında iklim değişikliğini inkar eden Trump'ın geri çekildiği Paris İklim Anlaşması'na yeniden dahil olma ve yine Trump'ın nüfusunun çoğu Müslüman olan bazı ülkelere getirdiği vize yasağını kaldırmak yer alıyor.

İklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikleri arasına alan Biden, yenilenebilir temiz enerjiye 4 yılda 2 trilyon dolar yatırım yaparak "yeşil ekonomi" yaratmayı hedefliyor.

İnşa etmeyi planladığı rüzgar türbinleri, elektrikli araçlar ve ekolojik sürdürülebilir evlerle de milyonlarca kişiye istihdam sağlama taahhütleri veren Biden, karbon emisyonunu ise 15 yılda sıfıra indirerek, yüzde 100 temiz enerji kullanımını amaçlıyor.

ABD'de 400 binden fazla kişinin ölümüne neden olan salgınla mücadele için ilk günden kolları sıvamak isteyen Biden, göreve başlar başlamaz maske zorunluğu getirme, ödenemeyen kiralar yüzünden tahliyeleri ve öğrenci kredisi ödemelerini erteleme gibi kararlara imza atacak.

Joe Biden, çok fazla test yapılmasının vaka sayılarını artırdığını savunan Trump'ın aksine ülke genelinde "günde 7 milyonu bulacak geniş çaplı test yapılması" yönünde politika izleyecek.

100 GÜNDE 100 MİLYON ABD'LİYE AŞI

Salgınla mücadeleyi hızlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak için 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketi açıklayan Biden, ABD Kongresinden, belirli bir gelir seviyesinin altındaki ABD'lilere 3. kez nakit para yardımı yapılması imkanı sunacak planı onaylamasını isteyecek.

Yardım paketinin onaylanması durumunda daha önce 600 dolar nakit para verilen ABD'lilere bu sefer 1400 dolar gönderilecek.

Trump'ın göçmen karşıtı politikalarına da son vermek isteyen Biden, görevdeki ilk gününde ülkedeki 11 milyon yasa dışı göçmene vatandaşlık imkanı tanıyacak bir yasayı da Kongreye göndermeyi planlıyor.

Biden, aşılama sürecinin kendi deyimiyle "başarısız" olduğu ABD'de ilk 100 gününde 100 milyon Amerikalıya aşı yapılmasını ve bunun için de Kongreden 100 bin sağlık çalışanının daha işe alınmasını istiyor.

SİSTEMATİK IRKÇILIKLA MÜCADELE

Joe Biden, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ırkçılık karşıtı protestolarla sarsılan ve toplumsal olaylara gebe olan ABD'de sistematik ırkçılıkla mücadeleyi de öncelikleri arasına aldı.

Kabinesini özellikle cinsiyet ve ırk eşitliğine özen göstererek seçen Biden, görevdeki ilk 100 gününde ayrımcılığa karşı "eşitlik yasasının" geçmesi için çalışacak.

Biden'ın sistematik ırkçılığın kökünü kurutmak ve ırksal adalet sağlamak için verdiği sözler arasında siyahların ve diğer etnik azınlıkların sahip olduğu küçük işletmeleri desteklemek, bu grupların konut edinebilmesini kolaylaştırmak, federal istihdamda beyazlar ve diğer azınlıklar arasında eşitlik sağlamak yer alıyor.

Biden, polisin gözaltı sırasında boyun bölgesine baskı uygulamasını yasaklamayı, ceza sisteminde orantısız sayıda siyah ve azınlık mahkumun bulunduğu ABD hapishanelerindeki nüfusu azaltma gibi reformlar yapmayı hedefliyor.

DIŞ POLİTİKA İMAJI İÇİN ADIMLAR

ABD'nin dünyada ve müttefikleri arasında "sarsılmış" imajını düzeltmek için de hızlı adımlar atma hazırlığı yapan Biden, Trump yönetiminin, salgında Çin yanlısı tutum almayla ve başarısızlıkla suçlayarak çekildiği Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) tekrar katılacak.

Obama döneminde varılan İran nükleer anlaşmasına da tekrar dönecek Biden, şubatta sona erecek ABD ile Rusya arasındaki nükleer anlaşmanın (New START) süresini uzatacak.

Trump'ın "Önce Amerika" siyasetini geri çevirmek ve "küresel liderlik" pozisyonuna geri dönmek isteyen Biden, uluslararası arenada müttefiklerinin güvenini tekrar kazanmak istiyor.

EN KAPSAYICI KABİNE

Cinsiyet ve ırk eşitliğini gözeten Biden'ın ABD tarihinde toplumu şimdiye kadar en iyi temsil eden kabinesinde "ilk kez kadın başkan yardımcısı" ve Senatoda onaylanması durumunda "ilk siyah savunma bakanı, ilk yerli Amerikalı ve ilk açık eşcinsel kabine üyeleri" olacak.

ABD'nin küresel imajını düzeltmek için uluslararası toplumla iş birliği yapmak isteyen Biden'ın kabinesinde, Senatoda onaylanmaları durumunda şu isimler yer alacak:

DIŞİŞLERİ BAKANI: ANTONY BLİNKEN

ABD'nin dış politikada imajını düzeltmesi beklenen 58 yaşındaki Antony Blinken, uzun yıllar Biden'la çalıştı.

Küresel politikaların güçlü savunucularından biri olarak öne çıkan Blinken, Obama döneminde hem Beyaz Saray hem Dışişleri Bakanlığı hem de ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinde önemli görevlerde bulundu.

Dış politikada 30 yıllık tecrübe sahibi olan Blinken, Obama döneminde 2015-2017'de Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Yönetimin DEAŞ'a karşı mücadele, Asya ile ilişkileri yeniden dengeleme ve küresel mülteci krizi gibi konularda yürüttüğü diplomaside başı çeken Blinken, Eski Başkan Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevinde de bulundu.

BM DAİMİ TEMSİLCİSİ: LINDA THOMAS GREENFIELD

Biden, Trump'ın sık sık eleştirdiği ve bazı örgütlerden çekildiği Birleşmiş Milletlerde (BM) ABD'yi temsil etmek için 35 yıldır kariyer diplomatı olan bir ismi seçerek, ABD'nin hızla diplomasiye geri döneceği sinyallerini verdi.

BM Büyükelçisi görevine getirilecek siyahi Linda Thomas Greenfield'ın da ilk mesajı, "ABD geri döndü, çok taraflılık ve diplomasi geri döndü." oldu.

Biden, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği pozisyonu için bir kadın seçerek, bu göreve uzun süredir kadın atanması geleneğini de bozmadı.

Greenfield, çoğunlukla Afrika olmak üzere Kenya'dan Pakistan'a birçok ülkede görev yaptı.

ABD'nin mevcut BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın aksine kabine üyesi olacak Greenfield'ın Senatoda onaylanması gerek.

SAVUNMA BAKANI: LLOYD AUSTIN

"ABD'de muharip bir komutanlığın başında görev yapan ilk siyahi" olarak bilinen Lloyd Austin, Senatoda onaylanması durumunda "Savunma Bakanlığı görevine gelecek ilk siyahi isim" olacak.

ABD'de yasa gereği bir kişi, askerlik mesleğinden ayrıldıktan sonra 7 yıla kadar Savunma Bakanlığında herhangi üst düzey sivil göreve atanamıyor.

2016'da emekli olduğu için Austin'in bu yasal durumuna karşı Kongrenin, 2017'de Trump tarafından aday gösterilen Jim Mattis'e verdiği gibi muafiyet vermesi gerekiyor.

ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI: JAKE SULLIVAN

Joe Biden'a oldukça yakın olan ve şu an üst düzey danışmanlarından biri olan 43 yaşındaki Jake Sullivan, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine getirilecek.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığında Siyaset Planlama Bölümünün Direktörü olan Sullivan, Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'la da çalıştı.

Sullivan, İran nükleer görüşmelerinde de baş müzakereci olarak görev yaptı.

Gazze'de 2012'de varılan ateşkes görüşmelerinde de önemli rol oynayan Sullivan, hem Beyaz Saray hem de ABD Dışişleri Bakanlığında Asya-Pasifik ile ilişkilerin belirlenmesinde rol aldı.

ULUSAL İSTİHBARAT DİREKTÖRÜ: AVRIL HAİNES

Biden, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için Avril Haines'i seçti.

Haines, Senato'da onaylanması durumunda "bu göreve gelecek ilk kadın" olacak.

Avril Haines, Barack Obama yönetiminde eski CIA Başkan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

CIA: WILLIAM BURNS

Biden, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Başkanlığına da William J. Burns'ü aday gösterdi.

64 yaşındaki eski Rusya Büyükelçisi William Burns, ABD Dışişleri Bakanlığında 33 yıl hizmet verdi. Burns, Rusça, Fransızca ve Arapça biliyor.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI: ALEJANDRO MAYORKAS

Joe Biden, İç Güvenlik Bakanlığına, Latin Amerika kökenli Alejandro Mayorkas'ı seçti.

Mayorkas, Obama döneminde İç Güvenlik Bakan Yardımcısı idi.

Alejandro Mayorkas, Senatoda onaylanması durumunda "bu göreve seçilen ilk Latin Amerika kökenli kişi" olacak.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÖZEL TEMSİLCİSİ: JOHN KERRY

Obama döneminde Dışişleri Bakanı olan John Kerry, Biden'ın İklim Değişikliği Özel Temsilcisi olacak.

BEYAZ SARAY ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ: RON KLAIN

Biden, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğüne uzun yıllar birlikte çalıştığı Ron Klain'i getirecek.

Aynı zamanda Biden'ın üst düzey danışmanlığı görevini yürütecek Klain, seçim sürecinde Biden'ın kıdemli danışmanı oldu.

Klain, 1988'den bu yana Biden ile çeşitli görevlerde bulundu.

HAZİNE BAKANI: JANET YELLEN

2014-2018'de ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı olarak görev yapan Janet Yellen, Senatoda onaylanması durumunda "ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın" olacak.

İÇİŞLERİ BAKANI: DEBRA HAALAND

Debra Haaland, Senatoda onaylanması durumunda "ülke tarihindeki ilk yerli Amerikalı bakan" olacak.

ADALET BAKANI: MERRICK GARLAND

Biden, Başkent Washington'da temyiz mahkemesi hakimi olan Merrick Garland'ı, 2016'da ABD Yüksek Mahkemesi yargıçlığına aday göstermiş ancak Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senatoda onay alamamıştı.

Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Ofisi'ni kabine pozisyonuna yükselten Biden, bu kurumun başına ise genetik bilimci Eric Lander'i getirecek.