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Joe Biden'ın kampanya ekibi yaşla ilgili soru işaretlerini nasıl aşmayı planlıyor?

“Zaman kimse için durmaz” sözünün bir açıklamaya ihtiyacı yok. Ve 80 yaşındaki Joe Biden için bu bir problem olabilir.

Joe Biden'ın kampanya ekibi yaşla ilgili soru işaretlerini nasıl aşmayı planlıyor?
BBC TÜRKÇE

Anthony Zurcher / BBC Kuzey Amerika Muhabiri

“Zaman kimse için durmaz” sözünün bir açıklamaya ihtiyacı yok ve 80 yaşındaki Joe Biden için bu bir problem olabilir.

Soru şu; ABD Başkanı, seçmeni, yaşın bir problem olmadığı noktasında ikna edebilecek mi?

Biden, Salı günü yaptığı duyuru ile Beyaz Saray’da bir dönem için daha yarışacağını ilan etti.

Ancak NBC televizyonunun son anketine göre, Amerikalılar yaş konusunda ikna olmuş değil.

Kamuoyu araştırmasına göre, Amerikalıların yüzde 70’i ve Demokrat parti seçmeninin yüzde 51’i Biden’ın aday olmamasını istiyordu.

2024’te kenara çekilmesini isteyenlerin yarısı, yaş konusunun önemli bir sorun olduğu görüşünü dile getiriyor.

Biden ABD tarihinin en yaşlı başkanı.

Yeniden seçilirse 82 yaşında ikinci dönemine başlayacak ve başkanlığı sonlandığında 86 yaşında olacak.

ABD hükümetinin resmî nüfus verilerine göre, 82 yaşına basan bir erkeğin ortalama ömrü 6.77 yıl. Bu yaştaki bir erkeğin önündeki 12 ay içinde hayatını kaybetmesi olasılığı ise yüzde 8 olarak ölçülüyor.

Biden’ın adaylık ilan ettiği kampanya videosu, "bireysel özgürlükleri" koruma planının genel hatlarını içeriyor ancak yaş konusuna direkt olarak girmiyor.

Motive edici bir müzikle montajlanan video, başkanlık sürecinden kesitler, koştuğu bir an ve çokça odaklanmış bakış içeriyor.

Video, Biden’ın bırakmak zorunda kalması durumunda görevi devralabilecek olan Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i de tekrar tekrar gösteriyor.

Trump'ın yaşı da yardımcı olabilir

Biden’ın ekibi 58 yaşındaki Harris’in kampanya sürecine enerji aşılayabileceğini düşünüyor olabilir. Şunu da söylemek gerekiyor ki, o dönem başkan yardımcısı olan Biden, Barack Obama’nın 2012’deki yeniden adaylık kampanyası videosunda yer almıyordu.

Demokrat Parti'nin başkan adayları Al Gore ve John Kerry’nin kampanyalarında siyasi danışman olan Bob Shrum’a göre, bu video tek başına yeterli değil.

Shrum, “Yaş ile ilgili soru işaretlerine, sıkı bir kampanya yürüterek yanıt verebilirsin. Bunun hakkında konuşarak değil” diyor.

Shrum, yaş konusunun ancak Biden’ın kampanya döneminde “ciddi” bir hata yapması durumunda gündeme gelebileceğini de ekliyor.

Eğer böyle bir tökezleme olursa, zaten tüm Biden gaflarını öne çıkarmaya çalışan Cumhuriyetçiler, hazır bekliyor olacaktır.

Geçen yıl 54 Kongre üyesi bir mektup kaleme alarak, Beyaz Saray’a Biden’ın bilişsel yeterliliği konusunda endişelerini iletti ve Biden’ın bir unutkanlık testinden geçmesini istedi.

Aynı mektupta, Biden’ın başkanlık sürecinde yaşadığı fiziksel tökezlemelere ve ifade hatalarına da atıflar yapıldı.

Mektupta “Bu son gaflar, münferit vakalar olarak ele alınamaz. Bunlar bilişsel bir gerilemeyi gösteren daha büyük bir hikayenin parçası” denildi.

2024 için adaylığını açıklayan Donald Trump da benzer şekilde Biden’ı hedef alıyor.

Geçen yıl ara dönem Kongre seçimleri sırasında Trump, Biden’ın tökezlemelerinden ve gaflarından oluşan bir videoyu çok kere takipçilerine izletti.

Ekim ayında Arizona’daki bir miting öncesi bu videoyu işaret ederken, “Joe Biden düzgün konuşamıyor bile. Düzgün düşünemiyor” dedi.

Barack Obama’nın 2012 kampanyasını yürüten Jim Messina’ya göre, Demokratlar, Biden’dan yalnızca dört yaş genç olan Donald Trump’ın yaş konusunu gündemden düşürmesine güveniyor olabilir.

BBC’ye konuşan Messina, seçmenlerin “Bak ikisi de yaşlı. Hangisi benim hayatımı daha iyi yapacak?” sorusu üzerinden oy verebileceğini söylüyor.

Messina, Demokratların “her gece” Donald Trump’ın Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olması için dua ettiğini de savunuyor.

Trump 76 yaşında Getty Images
Trump 76 yaşında

'Biden hep hafife alındı'

Biden’ın yaşı 4 yıl önceki seçim kampanyasında da konu olmuştu ancak pandemi sürecinde yapılan o kampanyada, yaş konusu geri planda kalmıştı.

Biden 2024 sürecinde mevcut başkan olmanın faydalarını da sürecek. Air Force One uçağında seyahat edebilecek, profesyonel kampanya ekibinin yanında, geniş Beyaz Saray ekibince titizlikle planlanan etkinliklerde boy gösterebilecek.

Cumhuriyetçi Parti'nin adayını ise zorlu bir süreç bekliyor. Önce parti için rakibini ön seçimlerde geçmek zorunda. Sonra da kış döneminde New Hampshire ve Iowa gibi eyaletlerde kampanya yolculukları yapmak durumunda olacak.

Biden ise yarışa önden başlama avantajını yaşayacak.

Biden’ın yeniden adaylığına olumlu bakmayan ulusal çapta bir çoğunluk var gibi görünse de, Demokratlar’ın yüzde 88’i parti adaylarını destekleyeceklerini söylüyor.

Siyasi danışman Shrum, “Biden hep hafife alındı. 2020’de de öyleydi ama ön seçimleri büyük bir farkla kazandı” hatırtlatmasını yapıyor.

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