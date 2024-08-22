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        Haberler Spor Futbol İngiltere Joe Worral, Championship'e transfer oldu - Futbol Haberleri

        Joe Worral, Championship'e transfer oldu

        Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen defans oyuncusu Joe Worral, İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'e transfer oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 23:07 Güncelleme: 22.08.2024 - 23:07
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        Eski Beşiktaşlı, Championship'e gitti!
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        Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta top koşturan stoper oyuncusu Joe Worral'ın yeni adresi İngiltere Championship ligi oldu.

        İngiltere Championship ekiplerinden Burnley, 27 yaşındaki stoperi Nottingham Forest'tan transfer ettiğini açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Nottingham Forest'tan tecrübeli stoper Joe Worrall'ı açıklanmayan bir ücret karşılığında transfer ettiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Burnley'e hoş geldin, Joe." ifadeleri kullanıldı.

        Geçen sezonun ikinci yarısında Nottingam Forest'tan kiralanan oyuncu, Beşiktaş'ta 9 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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