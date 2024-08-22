Joe Worral, Championship'e transfer oldu
Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen defans oyuncusu Joe Worral, İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'e transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta top koşturan stoper oyuncusu Joe Worral'ın yeni adresi İngiltere Championship ligi oldu.
İngiltere Championship ekiplerinden Burnley, 27 yaşındaki stoperi Nottingham Forest'tan transfer ettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Nottingham Forest'tan tecrübeli stoper Joe Worrall'ı açıklanmayan bir ücret karşılığında transfer ettiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Burnley'e hoş geldin, Joe." ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezonun ikinci yarısında Nottingam Forest'tan kiralanan oyuncu, Beşiktaş'ta 9 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.