Joel Embiid 51 sayı attı, Philadelphia 76ers kazandı NBA'de Philadelphia 76ers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 127-113 mağlup ederken, 76ers'ın All-Star oyuncusu Joel Embiid 51 sayı, 12 ribauntla maça damgasını vurdu. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün 14 sayı, 9 ribauntla oynadığı maçta ise Houston Rockets, Atlanta Hawks'a 134-127 mağlup oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 127-113 mağlup etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. 76ers, Timberwolves'u 14 sayı farkla yendi.

76ers'ta Joel Embiid, kariyerinde 7. kez 50 sayı barajını geçti.​​​​​​​ Timberwolves'a karşı Embiid, 51 sayı, 12 ribaunt kaydederken, Tyrese Maxey ise 35 sayı attı.

Ayrıca Embiid, üst üste 12 maçta en az 30 sayı ve 10 ribaunt kaydetti. Embiid'in bu istatistiği, Kareem Abdul-Jabbar'ın 1971-72 sezonunda Milwaukee Bucks formasıyla üst üste 16 maçta elde ettiği en az 30 sayı ve 10 ribaunt rekorundan bu yana NBA'deki en uzun seri oldu.

76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise galibiyete sayı katkısı veremedi.

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CLIPPERS'TAN ÜST ÜSTE 9. GALİBİYET

Los Angeles Clippers, deplasmanda Dallas Mavericks'i 120-111 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Clippers'ta Kawhi Leonard, 30 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Mavericks'te ise Luka Doncic, 28 sayı, 10 asist, 9 ribaunt ile oynamasına rağmen performansı galibiyet getirmeye yetmedi. ALPEREN'İN 14 SAYISI YETMEDİ

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Atlanta Hawks'a 134-127 mağlup oldu. Rockets'ta Alperen Şengün, 14 sayı, 9 ribaunt, 5 sayı, 1 blok ile oynadı. Rockets'ta Jabari Smith 34 sayı, Fred VanVleet ise 32 sayı kaydetti. Maçı kazanan Hawks'ta ise Trae Young, 30 sayı, 14 asist ile "double-double" yaptı. Sonuçlar: Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 124-116 Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 144-113 Orlando Magic-Miami Heat: 106-115 Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves: 127-113 Brooklyn Nets-New York Knicks: 102-121 Toronto Raptors-Denver Nuggets: 104-113 Chicago Bulls-Los Angeles Lakers: 124-108 Houston Rockets-Atlanta Hawks: 127-134 Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 111-120 Sacramento Kings-Boston Celtics: 119-144