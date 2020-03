AA

JÖH timlerinin karlı tepelerde "vatan nöbeti" - BİTLİS



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Birliklerin operasyona hazırlanması- Biriliklerin silahlarını alması ve araçlara binilmesi- Biriliklerin zırhlı araçlarla araziye intikali- Karla kaplı arazide arama tarama faaliyetlerinden görüntüler- Sığınağa ateş edilmesi- Dedektör köpeğin mayın aramasından detaylar- Bulunan sığınağın imha edilmesinde detaylar- Komando marşınını okunmasından detaylar- JÖH Tabur Komutanlığı 3. Jandarma Komando Özel Hareket Bölük Komutanı Üsteğmen Ahmet Refik Özsoy ile röportaj- Tim Komutanı Jandarma Üstçavuş Ahmet Yiğit ile röportaj- Birliklerin operasyon bölgesinden dönüşü

JÖH timlerinin karlı tepelerde "vatan nöbeti"- Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat timleri, kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı bölgede arazi arama ve tarama faaliyetleriyle, PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor- Üsteğmen Ahmet Refik Özsoy:- "Bölgemizde en son bölücü terör örgütü unsurları etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız artarak devam edecek" ŞENER TOKTAŞ / AHMET OKUR - Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, karla kaplı dağlarda yürüttükleri operasyonlarla, PKK'lı teröristlere nefes aldırmıyor.JÖH Tabur Komutanlığına bağlı timler, il merkezi ve ilçelerinde dondurucu soğuklara rağmen vatandaşların huzur ve güvenliği sağlamak için terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası olan ve bölgenin zorlu koşullarına rağmen fedakarca vatan savunması yapan JÖH timleri, gece gündüz demeden teröristlerin yaşam alanlarını, patlayıcıları tek tek tespit ederek kullanılamaz hale getiriyor.Kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı yerlerde, özel kıyafet ve donanımlarıyla PKK'lı teröristlere göz açtırmayan JÖH'ler, vatanın bölünmez bütünlüğü için elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor.- "Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek"JÖH Tabur Komutanlığı 3. Jandarma Komando Özel Hareket Bölük Komutanı Üsteğmen Ahmet Refik Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çetin kış şartlarına rağmen tüm azim ve kararlılıklarıyla operasyonları sürdürdüklerini söyledi.Devletin sağladığı imkanlarla her türlü zorluğa, hava ve arazi şartlarına uygun şekilde donatıldıklarını vurgulayan Özsoy, "Operasyonları kusursuz şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. 'Ayak basmadığın toprak senin değildir' düsturuyla hareket ediyoruz. Bölgemizde en son bölücü terör örgütü unsurları etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız artarak devam edecektir. Milletimiz müsterih olsun, her zaman görevimizin başındayız." diye konuştu.Tim Komutanı Jandarma Üstçavuş Ahmet Yiğit ise vatandaşların huzur ve güvenliğini tesis etmek için arkadaşlarıyla zor şartlarda görev yaptıklarını belirterek, "Her türlü arazi ve hava şartlarında tüm arkadaşlarımızla buralarda ayak basmadık yer bırakmadık. Gece gündüz çalışmalarımız devam ediyor. Milletimizden tek isteğimiz duaları yanımızda olsun." ifadelerini kullandı.