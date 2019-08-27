Galatasaray'a sürpriz sol bek!

Yuto Nagatomo'nun performansından memnun olmayan Galatasaray'ın sol bek bölgesine takviye için de çalışmalar yaptığı öne sürüldü! Bu bağlamda İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Inter'den Dalbert'le ilgilendiğini iddia ederken yeni bir isim daha gündeme geldi! Galatasaray'ın La Liga 2 ekiplerinden Girona'nın sol beki Johan Mojica'yı listesine aldığı öne sürüldü!

Nagatomo'yla uzlaşma zemini arayarak yollarını ayırmayı planladığı belirtilen Galatasaray'ın Johan Mojica'yı kiralamak için girişimlere başladığı iddia edildi!

Temmuz 2018'de Girona'ya 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Kolombiyalı sol bek, geçen sezonu sakatlığı sebebiyle kaçırmış ve sadece Levante mücadelesinde 19 dakika forma giyebilmişti.

JOHAN MOJICA KİMDİR?

TAM ADI: Johan Andres Mojica Palacio

DOĞUM TARİHİ: 21 Ağustos 1992

DOĞDUĞU İL: Santiago de Cali

UYRUĞU: Kolombiya / İspanya

YAŞI: 27

BOYU: 1,85

MEVKİ: Sol bek

AYAK: Sol

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 3 milyon Euro

ÖNCEKİ KULÜPLER: Deportivo Cali, Rayo Vallecano, Real Vallodolid, Girona