John Krasinski: O olmasa hayatımda hiçbir yere gelemezdim

"O OLMASA HAYATIMDA HİÇBİR YERE GELEMEZDİM"



Independent Türkçe'nin haberine göre; "O olmasa hayatımda hiçbir yere gelemezdim" diyen Krasinski, "Günlük olarak, kesinlikle kariyer açısından ve bir baba olarak da beni yaptığım her işte her gün daha iyi olmaya itiyor. Bir sonraki günü iple çekiyorum çünkü bir öncekinden daha iyi olacağını biliyorum" dedi.