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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

John Krasinski: O olmasa hayatımda hiçbir yere gelemezdim

John Krasinski, 12 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Emily Blunt hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, "O olmasa hayatımda hiçbir yere gelemezdim. Günlük olarak, kesinlikle kariyer açısından ve bir baba olarak da beni yaptığım her işte her gün daha iyi olmaya itiyor" dedi

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  • John Krasinski: O olmasa hayatımda hiçbir yere gelemezdim - Magazin haberleri

    John Krasinski, 2010 yılında meslektaşı Emily Blunt'la dünyaevine girmişti. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten Krasinski, samimi açıklamalarda bulundu. 12 yıllık evliliği hakkında konuşan John Krasinski, eşiyle aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu belirtti.
  • John Krasinski: O olmasa hayatımda hiçbir yere gelemezdim - Magazin haberleri

    "O OLMASA HAYATIMDA HİÇBİR YERE GELEMEZDİM"

    Independent Türkçe'nin haberine göre; "O olmasa hayatımda hiçbir yere gelemezdim" diyen Krasinski, "Günlük olarak, kesinlikle kariyer açısından ve bir baba olarak da beni yaptığım her işte her gün daha iyi olmaya itiyor. Bir sonraki günü iple çekiyorum çünkü bir öncekinden daha iyi olacağını biliyorum" dedi.
  • John Krasinski: O olmasa hayatımda hiçbir yere gelemezdim - Magazin haberleri

    "ŞANSIMIZ YAVER GİTTİ"

    Ünlü aktör, daha önce verdiği bir röportajda, 'Sessiz Bir Yer'de (A Quiet Place) birlikte rol aldığı eşinin çok büyük hayranı olduğunu ifade etmişti. Konuyla alakalı konuşan Krasinski, ilişkileri hakkında, "Gerçekten de şansımız yaver gitti..." demişti.
  • John Krasinski: O olmasa hayatımda hiçbir yere gelemezdim - Magazin haberleri

    "ONUN HAYRANIYIM"

    Oyuncu, ardından sözlerine, "Bunun formülünü bilmiyorum ama bence o çok komik, son derece yetenekli ve ben kesinlikle onun bir numaralı hayranıyım. Bence hayatınızı böyle bir şeye adadığınızda her şey değişiyor. Tüm klişeler doğru" şeklinde devam etmişti.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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