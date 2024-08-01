John Lundstram: Akyazı'daki ilk lig maçı için sabırsızlanıyorum

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovak ekibi Ruzomberok'u 1-0 mağlup ederek tur atlayan Trabzonspor'un İngiliz oyuncusu John Lundstram, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOK İYİ BİR OYUN ORTAYA KOYDUK" Tur için çok mutlu olduğunu söyleyen Lundstram, "Çok mutluyuz, çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Her şey beni çok mutlu ediyor. Oynadığım her süre takıma daha da alışıyorum, takıma daha fazla yerleştiğimi düşünüyorum." dedi.

"SABIRSIZLANIYORUM" Akyazı'da oynayacakları lig maçı için sabırsızlandıklarını söyleyen İngiliz futbolcu, "Çok iyiydi, çok iyi atmosfer vardı. Bütün şehrin arkamızda olduğu lig maçı için heyecanlanıyorum. Çok mutluyum taraftarımızın önünde oynamaktan ve o lig maçı için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.