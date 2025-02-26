John Lundstram: Şenol Güneş bana anlattı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son haftasında Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerek adını çeyrek finale yazdıran Trabzonspor'un İngiliz oyuncusu John Lundstram, galibiyeti değerlendirdi.

"İYİ BİR MAÇ OLDU"

Maçı değerlendiren Lundstram, "İyi bir maç oldu. Yoğun bir maç oldu. Son maça iyi başlayamamıştık ama bu maça gerçekten iyi başladık. Presimiz, paslarımız çok iyiydi." dedi.

"HOCAM NEREDE OYNATIRSA OYNARIM"

Trabzonspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen futbolcu, "Burada olmaktan çok mutluyum. Hocam beni nerede oynatırsa oynarım. Stoper, 6 numara, 8 numara... Burada olduğum her anın keyfini çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.