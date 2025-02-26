John Lundstram: Şenol Güneş bana anlattı
Trabzonspor'un oyuncularından John Lundstram, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son haftasında Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerek çeyrek finale kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Şenol Güneş bana anlattı" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son haftasında Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerek adını çeyrek finale yazdıran Trabzonspor'un İngiliz oyuncusu John Lundstram, galibiyeti değerlendirdi.
"İYİ BİR MAÇ OLDU"
Maçı değerlendiren Lundstram, "İyi bir maç oldu. Yoğun bir maç oldu. Son maça iyi başlayamamıştık ama bu maça gerçekten iyi başladık. Presimiz, paslarımız çok iyiydi." dedi.
"HOCAM NEREDE OYNATIRSA OYNARIM"
Trabzonspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen futbolcu, "Burada olmaktan çok mutluyum. Hocam beni nerede oynatırsa oynarım. Stoper, 6 numara, 8 numara... Burada olduğum her anın keyfini çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.
"ŞENOL GÜNEŞ BANA ANLATTI"
Şenol Güneş ile ilgili konuşan İngiliz futbolcu, "Şenol Güneş ile çok iyi bir ilişkimiz var. Adapte olmamı sağladı. İyi zamanlarımda neden oynadığımı, kötü zamanlarımda neden oynamadığımı bana gayet net şekilde anlattı." sözlerini sarf etti.