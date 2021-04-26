"EŞİMİN TAM ZAMANLI BAKICISIYIM"

65 yaşındaki Lydon, Forster'ın Alzheimer nedeniyle kendisi hariç her şeyi unuttuğunu söyledi. Ünlü yıldız, ayrıca eşinin tam zamanlı bakıcısı olduğunu da sözlerine ekledi.

Çok üzgün anlarının olduğunu belirten John Lydon, hastalığın tedavi edilemez olduğunu artık kabul ettiğini ifade etti.