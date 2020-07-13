İtalyan kökenli Amerikalı oyuncu ve şarkıcı John Travolta, eşi Kelly Preston'ın kansere yenildiğini duyurdu.

Kelly Preston, 57 yaşında meme kanserinden hayatını kaybetti.

Instagram hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu; Üzülerek bildiriyorum ki güzel eşim Kelly, iki yıldır meme kanserine karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Birçok kişinin desteğiyle kansere karşı cesur bir mücadele verdi" dedi.

Kendisi de oyuncu olan Kelly Preston hastalık sürecini kamuoyuna duyurmamıştı.

ABD'de yayımlanan People dergisine bilgi veren Preston-Travolta Ailesi'nin temsilcisi 57 yaşındaki oyuncunun pazar sabahı hayatını kaybettiğini söyledi.

Temsilci, "Bir süredir ailesinin ve yakın arkadaşlarının desteğiyle tedavi görüyordu" dedi.