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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Johnny Depp ve Amber Heard davasında yeni gelişme! Polis memuru konuştu

Dünyanın gündemine oturan Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki 'iftira' davası sürüyor. Dünkü duruşmada, Depp ve Heard arasında yaşanan bir kavga sonrasında, ihbar üzerine eve giden polis memuru Melissa Saenz'in ifadesine başvuruldu. Ayrıca Depp'in hukuk ekibinin tanığı olarak, klinik ve adli psikolog Dr. Shannon Curry de ifade verdi

HABERTURK.COM
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında önemli gelişme! - Magazin Haberleri

    İki yıllık evliliklerini 2017'den sonlandıran oyuncu Johnny Depp (58) ve Amber Heard'ün (35), ayrılığının nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti. Birbirlerini suçlayan ikili, mahkeme salonunda karşı karşıya gelmişti.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında önemli gelişme! - Magazin Haberleri

    KOZLARINI PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYORLAR

    Tüm bunlar olurken kariyerinde düşüş yaşayan Depp, kendisi hakkında "eşini döven adam" nitelemesini kullanan The Sun Gazetesi'ne karşı bir itiraf davası açmıştı. Davanın görüldüğü dönemde, Amber Heard ile Johnny Depp, Londra'daki mahkeme salonunda kozlarını paylaşmıştı. O davayı kaybeden kişi ise ünlü aktör oldu ancak olay orada sonlanmadı.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında önemli gelişme! - Magazin Haberleri

    Johnny Depp, eski eşine 2018 yılında The Washington Post'ta yazdığı makale nedeniyle 50 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı. Makalede, Amber Heard istismara maruz kaldığını iddia etmişti.

    Heard de bu hamleye karşılık olarak eski eşine 100 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı. Johnny Depp ve Amber Heard, ABD Virginia'da görülen davada özel hayatına ait bütün detayları anlatmak durumunda kalmıştı. Ancak ikili arasındaki dava daha da karmaşık bir hale gelmeye başladı.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında önemli gelişme! - Magazin Haberleri

    POLİS MEMURUNUN İFADESİNE BAŞVURULDU

    Dün görülen duruşmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Johnny Depp ve Amber Heard'ün, Los Angeles'taki evlerinin çatı katı dairesinde yaşanan bir kavga sonrasında ihbar üzerine olay yerine gelen polis memuru Melissa Saenz, önceden kaydedilmiş bir video ile mahkeme salonunda açıklamalarda bulundu.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında önemli gelişme! - Magazin Haberleri

    "VÜCUDUNDA YARA YOKTU"

    Saenz, 21 Mayıs 2016'da ikilinin evine giden ve Depp ile Heard'ün "son büyük kavgası" olarak bilinen olay ile ilgili konuştu.

    Melissa Saenz, "Ben Amber Heard'ü bir aile içi şiddet kurbanı olarak tanımlayamam." dedi. Saenz, Heard'ün vücudunda herhangi bir yara olmadığına da dikkat çekerken, "Olay yerinde herhangi bir kanıt, kırılmış cam parçaları ya da hasar görmüş ev eşyaları görmedim." ifadelerini kullandı. Polis memuru, Amber Heard'ün yüzündeki kızarıklığın ağlamadan kaynaklandığını söyledi.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında önemli gelişme! - Magazin Haberleri

    "KİŞİLİK BOZUKLUĞU VAR"

    Ayrıca Depp'in hukuk ekibinin tanığı olarak, klinik ve adli psikolog Dr. Shannon Curry de ifade verdi. Curry, mahkeme heyetine, Heard'ün ruhsal durumunu değerlendirdi ve yıldızın iki ayrı kişilik bozukluğu olduğunu söyledi. Dr. Shannon Curry'nin ifadesine göre, Amber Heard'de hem Borderline Kişilik Bozukluğu hem de Histriyonik Kişilik bozukluğu bulunuyor. Uzmanın anlattığına göre bu ikisine sahip kişiler sık sık duygusal dalgalanmalar yaşıyor ve dikkat çekmek için büyük çaba harcıyor.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında önemli gelişme! - Magazin Haberleri

    Curry'nin değerlendirmesine göre, Amber Heard'ün, Bipolar Kişilik Bozukluğu sorununun altında, terk edilme korkusu yatıyor. Bunu önlemek için de "umutsuz" girişimlerde bulunuyor. Uzmana göre, bunlar çok uç noktada davranışlar da olabiliyor.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında önemli gelişme! - Magazin Haberleri

    Amber Heard'ün durumunu değerlendiren Shannon Curry, Bipolar Kişilik Bozukluğu bulunan kişilerin, ilişkinin başlangıcında son derece çekici görünebildiğini söyledi. Curry, "İlişkinin çok yoğun bir şekilde başladığını ve hızla bir yakınlık oluştuğunu göreceksiniz." dedi. Bu şekilde başlayan bir ilişkinin ilk bakışta "gerçek ruh eşini bulmak gibi" göründüğünü belirtti.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında önemli gelişme! - Magazin Haberleri

    "DIŞ GÖRÜNÜŞLERİYLE SAYGI KAZANMAYA ÇALIŞIRLAR"

    Dr. Shannon Curry, Bipolar Kişilik Bozukluğu olan kişilerin dış görünüşleriyle çok ilgilendiklerini ve bu şekilde diğer insanların saygısını kazanmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi. Doktor Curry'nin değerlendirmesine göre, Amber Heard, zaman zaman "karşısındakinin acı verdiği yerine bir daha vurma" ve "çok yıkıcı olma" eğilimindeydi.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında önemli gelişme! - Magazin Haberleri

    Uzman bu görüşlerini anlatırken, ünlü aktrisin zaman zaman notlar aldığı ancak Curry'ye hiç bakmadığı görüldü. Shannon Curry, söz konusu ruhsal sorunlarla ilgili konuşurken Amber Heard'ün bakışlarını sağa sola çevirmesi ve rahatsız görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında önemli gelişme! - Magazin Haberleri

    "TAKLİT" DEĞERLENDİRMESİ

    Dr. Curry, tanıklığı sırasında Heard ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede daha bulundu. Bipolar Kişilik Bozukluğu olan kişilerin, birlikte oldukları ve kaybetmek istemedikleri insanın "kişiliğini ve dış görünüşünü giyindiğini" söyledi. Bu ayrıntı, Curry'nin değerlendirmelerinden önce geçen hafta sosyal medyada da konuşulmuştu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Amber Heard'ün, eski eşi Johnny Depp'in duruşmalar sırasındaki giyimini ve saç modelini taklit ettiğini iddia etmişti.

    Dr. Shannon Curry, değerlendirmesi sırasında Amher Heard'de bulunduğunu söylediği Histrionik Kişilik Bozukluğu'na da değindi. Bu tip sorunu olan kişilerin çok hızlı ve uç noktada duygusal değişimler yaşadığını anlattı. Bunu da "Bunlar bir an neşeli ve hayat dolu olabilirken sonraki an üzgün olabilirler." sözleriyle tanımladı.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında önemli gelişme! - Magazin Haberleri

    "PARTNERLERİNE KARŞI TAZCİZKAR OLABİLİYORLAR"

    Dr. Curry, ayrıca bu tip kişilerin özellikle de partnerlerinden ayrılma durumunda aşırı suçlayıcı ve agresif olabileceklerini de anlattı. Shannon Curry, bu tip kişilerin partnerlerine karşı tacizkar olabildiklerini ve onları kısıtladıklarını da belirtti.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında önemli gelişme! - Magazin Haberleri

    Dr. Shannon Curry, davaya hazırlık sürecinde Heard'ün tıbbi kayıtlarına, ruh sağlığıyla ilgili tedavi kayıtlarına, duruşmalarda sergilenen delillere, ses ve video kayıtlarına dair yaptığı incelemeler sonucu bu değerlendirmelerde bulundu.

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