"TAKLİT" DEĞERLENDİRMESİ

Dr. Curry, tanıklığı sırasında Heard ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede daha bulundu. Bipolar Kişilik Bozukluğu olan kişilerin, birlikte oldukları ve kaybetmek istemedikleri insanın "kişiliğini ve dış görünüşünü giyindiğini" söyledi. Bu ayrıntı, Curry'nin değerlendirmelerinden önce geçen hafta sosyal medyada da konuşulmuştu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Amber Heard'ün, eski eşi Johnny Depp'in duruşmalar sırasındaki giyimini ve saç modelini taklit ettiğini iddia etmişti.

Dr. Shannon Curry, değerlendirmesi sırasında Amher Heard'de bulunduğunu söylediği Histrionik Kişilik Bozukluğu'na da değindi. Bu tip sorunu olan kişilerin çok hızlı ve uç noktada duygusal değişimler yaşadığını anlattı. Bunu da "Bunlar bir an neşeli ve hayat dolu olabilirken sonraki an üzgün olabilirler." sözleriyle tanımladı.