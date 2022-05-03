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Amber Heard - Johnny Depp davasında neler oluyor?

Ünlü oyuncular Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki dava süreci dünya gündemindeki yerini korurken, hakkında çıkan olumsuz haberler nedeniyle Heard'ün halkla ilişkiler ekibini kovduğu ortaya çıktı. Öte yandan, Heard'ün 'Aquaman 2' filminden çıkarılması için düzenlenen kampanyada toplanan imza sayısı 3 milyona yaklaştı. Heard'ün seriden ayrılmasını isteyenler 'Mera'yı Emilia Clarke'ın canlandırmasını talep ediyor. Son duruşmada ise, 'Karayip Korsanları' serisinin 6. filminden çıkarılan ünlü aktörün ne kadar zararda olduğu açıklandı

  • 01
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    Johnny Depp ve Amber Heard'ün beyazperdede başlayan aşkları, önce nikah masasına, ardından da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzandı. 2016 yılında 15 aylık evliliklerini sonlandıran çift, şiddet geçimsizlik nedeniyle ayrılsa da aralarındaki 'iftira' davası sebebiyle mahkeme salonunda karşı karşıya geliyor.
  • 02
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    11 Nisan’dan bu yana süren duruşma sürecinde Heard, henüz mahkeme salonunda konuşmadı. Depp ise yaptığı itiraflarla günlerdir dünya gündemini meşgul ediyor. Bu hafta ifade vermesi beklenen Heard'ün kendisiyle ilgili çıkan manşetlerden rahatsız olduğu öğrenildi.
  • 03
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    PR EKİBİNİ KOVDU!

    Ünlü aktris, ABD’de görülen davada eski eşi Johnny Depp ve çeşitli tanıkların ifade verdiği iki haftanın ardından kendisini temsil eden halkla ilişkiler şirketi Precision Strategies ile bağlantısını sonlandırdı.
  • 04
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    "MANŞETLERDEN RAHATSIZ OLDU"

    Heard’ün başka bir şirketle çalışmaya başladığı belirtildi. Heard’ün ifade vereceği bu hafta basına daha olumlu başlıklarla yansımayı umduğu iddia edildi. New York Post’a konuşan isimsiz bir kaynak “Hakkındaki kötü manşetlerden rahatsız oldu” dedi.
  • 05
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    SADECE BİR FİLMDEN 22,5 MİLYON DOLAR KAYBETTİ

    Son duruşmada Depp’in menajeri Jack Whigham, 'Karayip Korsanları'nın 6. filminde aktörün Disney ile 22,5 milyon dolar karşılığında anlaştığını, ancak Heard’ün iddialarından sonra projenin iptal edildiğini belirtti.

    Depp'in menajeri, Heard'ün 2018 tarihli yazısının Depp’in kariyeri için felaket olduğunu söyledi. Whigham, Heard’ün Aralık 2018’de Washington Post’ta yayınlanan yazısının oldukça şoke edici olduğunu, çünkü cinsel istismar iddiasını ilk kez duyduğunu kaydetti.
  • 06
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    Whigham, makale çıktıktan sonra Depp’in 'Minamata’ filminde bile rol almasının bile son derece zorlu geçtiğini söyledi. Whigham, "Makale, Noel tatiline girerken tam aralık ayında çıktı. Minamata’nın ocak ayında çekime başlaması gerekiyordu, ama projeyi Depp tarafında canlı tutmak çok ama çok zordu. Finansman sarsıldı, Johnny’nin ücreti filmi kurtarmak için düştü." dedi.
  • 07
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    "İŞ BULMAKTA ZORLANDI"

    Avukat Richard Marks, jüriye Heard’ün makalesinin Depp’in kariyeri üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmesini şu şekilde sundu: “Bay Depp’e zarar verdi, iptal durumu yarattı, Hollywood endüstrisindeki itibarına ve iş bulma kabiliyetine zarar verdi.”

    Marks, stüdyoların kendilerini olumsuz etkileyen bir oyuncuyu işe almak istemeyeceklerini, markayı aşağı çekebilecek bir isim için para ödemek istenmeyeceğini belirtti.
  • 08
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    BAĞIŞ İDDİASI GERÇEK ÇIKMADI

    Amber Heard’e ilişkin tepkileri artıran son olay, Depp ile boşanırken aldığı 3.5 milyon dolarlık tazminatın tamamını bir yardım kuruluşuna bağışladığı iddiasının doğru olmadığının ortaya çıkmasıyla oldu. Heard’ün kuruluşa 1.3 milyon dolar bağışladığı, bağışın çoğunluğunun eski sevgilisi Tesla CEO’su Elon Musk tarafından verildiği tespit edildi.
  • 09
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    DAVA SÜRECİ

    Depp, eski eşi Heard'ü, yazdığı bir makalede kullandığı ifadeler nedeniyle dava etti. Ünlü aktör bu makale yüzünden oyunculuk kariyerinin tehlikeye girdiğini söylüyor. 36 yaşındaki Heard, bu yazıda kendisini "ev içi şiddet kurbanlarını temsil eden bir toplumsal figür" olarak tanımlıyordu.
  • 10
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    Depp, 2018 tarihli makalede ismi geçmese de bu yazı sonrası itibar kaybına uğradığını iddia etti ve eski eşinden 50 milyon dolar istedi. Heard ise asıl mağdurun kendi olduğu iddiasıyla karşı dava açarak 100 milyon dolar tazminat talep etti. Dava, pazartesi ve perşembe günleri arasında sabah 10 ile akşam 5 arasında görülüyor.
  • 11
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    6 hafta sürmesi beklenen davada şu ana dek Depp'in ve diğer bazı tanıkların ifadeleri dinlendi, Heard ise henüz konuşmazken, Johnny Depp hayranlarının tehditlerinden korktuğu için özel bir güvenlik ekibi kiraladı. Heard'ün avukatları tarafından sorgulanan 57 yaşındaki aktör, fiziksel taciz uygulayan bir eş olarak tanımlanıyor. Avukatlar sık sık Depp'e uyuşturucu ve alkol kullanımı ile ilgili sorular soruyor.

    2009 yılında tanışan, 2015 yılında evlenen ve bir yıldan uzun bir süre sonra da ayrılan çiftin birçok ünlü arkadaşının ismi de davada sıkça dile getiriliyor.
  • 12
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    DEPP İDDİALARA NE DİYOR?

    'Karayip Korsanları'nın yıldızı, iftira davasını açma gerekçesi için, "Amacım gerçeği ortaya çıkarmak. Beni tanıyanların sahtekar olabileceğimi düşünmesi beni derinden yaraladı" diyor. Şu ana kadar görülen duruşmalarda Depp'in alkol ve uyuşturucu kullanımı defalarca gündeme geldi. Depp, Heard ile birlikteyken veya farklı isimlerle uyuşturucu kullandığını itiraf ediyor.
  • 13
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    Heard'ün avukatları yıldız aktörü, madde kullanımı nedeniyle tacizkar olmakla ve birçok olayı da hatırlamamakla suçluyor. Depp ise madde kullanımını itiraf ediyor ancak fiziksel şiddet noktasına hiçbir zaman gelmediğini savunuyor.
  • 14
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    Bir örnekte Heard'ün avukatı, Boston - Los Angeles arasındaki bir uçak yolculuğunu gündeme getirdi. Depp'in bu yolculukta iki şişe alkol içtiği ve sızmadan önce de Heard'e fiziksel şiddet uyguladığı iddia edildi. Aktör ise o yolculukta sarhoş olmadığını, kendisini uçak tuvaletine kilitlediğini ve orada uyuduğunu savundu. Johnny Depp ilişkileri boyunca birçok kez daha fazla kavga etmemek ve kendi sözleri ile Heard'ün fiziksel şiddetinden kaçmak için tuvalete saklandığını iddia ediyor.
  • 15
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    Mahkemede dinlenen ses kayıtlarından birinde, Heard'ün "Sana yumruk atmadım, sana sadece vurdum, vuruyordum" dediği duyuluyor. Heard'ün gizli telefon çekimiyle elde edilen bir videoda ise Depp, evlerinin mutfağındaki eşyalara vuruyor.
  • 16
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    Erken bir saatte yaşanan bu olayda, aktör kendisine büyük bir bardak alkollü içki dolduruyor. Sonrasında eşinin kendisini kameraya aldığını görerek sinirleniyor ve telefonu elinden almaya çalışıyor.
  • 17
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    "DIŞKI" OLAYI VE "YAKALIM" MESAJI

    Bugüne kadar yapılan duruşmalarda birçok iddia ve suçlama dile getirildi. Depp'in arkadaşı Paul Bettany ile mesajlaşırken Heard'ü boğmaktan ve yakmaktan bahsettiği bir telefon mesajlaşması çok dikkat çekti. Johnny Depp bu mesajlaşma için pişman olduğunu ancak yazdıklarını kast etmediğini savundu. Ünlü oyuncu bu konuşmadaki cümlelerin Monty Python isimli ünlü bir diziden direkt olarak alındığını iddia etti.
  • 18
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    Dışkı olayı ise Depp'in Heard'e yönelik suçlaması. İddiaya göre, Depp, bazı eşyalarını almak için Heard evde yokken eve dönmek istedi ancak koruması tarafından yatağın kendi yattığı tarafta dışkı olduğu yönünde uyarıldı. Amber Heard, iddiayı yalanladı ve dışkının köpeklere ait olduğunu savundu.
  • 19
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    TEPKİ BÜYÜYOR

    Bu süreçte kariyerinde düşüşe geçen ve 'Karayip Korsanları' serisinin devamında çekilecek olan filmin oyuncu kadrosunda yer verilmeyen Depp'in hayranları harekete geçti. Amber Heard'ün, 'Prenses Mera' karakterine hayat verdiği 'Aquaman 2' filminden çıkarılması için kampanya düzenledi. Heard'ün, çekimleri geçtiğimiz ocak ayında tamamlanan filmden çıkarılması için yaklaşık 3 milyon imza toplandı. Amber Heard'ün seriden ayrılmasını isteyenler Mera'yı Emilia Clarke'ın canlandırmasını talep ediyor.
  • 20
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    HANGİ ÜNLÜLERİN İSİMLERİ GEÇİYOR?

    Duruşmalarda sıkça başka ünlülerin de isimleri geçiyor. Bunlar arasında Depp'in farklı zamanlarda birlikte uyuşturucu aldıklarını söylediği İngiliz aktör Paul Bettany ve şarkıcı Marilyn Manson da var. Depp bir ortamda Manson'a "daha fazla konuşmasın diye" hap verdiğini itiraf ediyor. Ünlü oyuncu James Franco ve girişimci Elon Musk'ın isimleri de davada geçiyor. Depp, evlilikleri devam ederken Franco ile Heard'ün ilişki kurduğunu öne sürüyor.
  • 21
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    Franco'nun ve oyuncu ile ilişki yaşayan Elon Musk'ın, Heard lehine tanık sandalyesine çıkabileceği ifade ediliyor.
  • 22
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    58 yaşındaki aktör de birçok ünlü ismin desteğini almış durumda.

    Bunlar arasında eski sevgilisi Vinona Ryder ve eski eşi Vanessa Paradis de yer alıyor. Aktör Javier Bardem ve Penelope Cruz de Depp'i "çok nazik" biri olarak tanımlıyor.
  • 23
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    "KİŞİLİK BOZUKLUĞU VAR"

    Öte yandan Depp'in hukuk ekibinin tanığı olarak, klinik ve adli psikolog Dr. Shannon Curry de ifade verdi. Curry, mahkeme heyetine, Heard'ün ruhsal durumunu değerlendirdi ve yıldızın iki ayrı kişilik bozukluğu olduğunu söyledi. Dr. Shannon Curry'nin ifadesine göre, Amber Heard'de hem Borderline Kişilik Bozukluğu hem de Histriyonik Kişilik bozukluğu bulunuyor. Uzmanın anlattığına göre bu ikisine sahip kişiler sık sık duygusal dalgalanmalar yaşıyor ve dikkat çekmek için büyük çaba harcıyor.
  • 24
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    Curry'nin değerlendirmesine göre, Amber Heard'ün, Bipolar Kişilik Bozukluğu sorununun altında, terk edilme korkusu yatıyor. Bunu önlemek için de "umutsuz" girişimlerde bulunuyor. Uzmana göre, bunlar çok uç noktada davranışlar da olabiliyor.
  • 25
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    Amber Heard'ün durumunu değerlendiren Shannon Curry, Bipolar Kişilik Bozukluğu bulunan kişilerin, ilişkinin başlangıcında son derece çekici görünebildiğini söyledi. Curry, "İlişkinin çok yoğun bir şekilde başladığını ve hızla bir yakınlık oluştuğunu göreceksiniz." dedi. Bu şekilde başlayan bir ilişkinin ilk bakışta "gerçek ruh eşini bulmak gibi" göründüğünü belirtti.
  • 26
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    "DIŞ GÖRÜNÜŞLERİYLE SAYGI KAZANMAYA ÇALIŞIRLAR"

    Dr. Shannon Curry, Bipolar Kişilik Bozukluğu olan kişilerin dış görünüşleriyle çok ilgilendiklerini ve bu şekilde diğer insanların saygısını kazanmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi. Doktor Curry'nin değerlendirmesine göre, Amber Heard, zaman zaman "karşısındakinin acı verdiği yerine bir daha vurma" ve "çok yıkıcı olma" eğilimindeydi.
  • 27
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    "TAKLİT" DEĞERLENDİRMESİ

    Dr. Curry, tanıklığı sırasında Heard ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede daha bulunmuştu. Bipolar Kişilik Bozukluğu olan kişilerin, birlikte oldukları ve kaybetmek istemedikleri insanın "kişiliğini ve dış görünüşünü giyindiğini" söyledi. Bu ayrıntı, Curry'nin değerlendirmelerinden önce geçen hafta sosyal medyada da konuşulmuştu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Amber Heard'ün, eski eşi Johnny Depp'in duruşmalar sırasındaki giyimini ve saç modelini taklit ettiğini iddia etti.
  • 28
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    Dr. Shannon Curry, değerlendirmesi sırasında Amher Heard'de bulunduğunu söylediği Histrionik Kişilik Bozukluğu'na da değindi. Bu tip sorunu olan kişilerin çok hızlı ve uç noktada duygusal değişimler yaşadığını anlatmıştı. Bunu da "Bunlar bir an neşeli ve hayat dolu olabilirken sonraki an üzgün olabilirler." sözleriyle tanımladı.
  • 29
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    KAMUOYU YOKLAMASI NE DİYOR?

    Rasmussen isimli kamuoyu yoklama şirketinin telefon ve internet üzerinden yaptığı ankete göre, Amerikalıların yüzde 40'ı dinlenilen tanıklıklar üzerinden Depp'e inandığını söyledi.

    Yüzde 10 ise Heard'ün yanında yer aldı.

    Ankete katılanların yüzde 51'i ise henüz karar veremediklerini söyledi.
  • 30
    Johnny Depp ile davalık olan Amber Heard PR ekibini işten kovdu

    DAVA CANLI İZLENİYOR

    Amerikan yargı sisteminde davaların canlı yayınlanması bir ilk değil.

    Geçmişte de OJ Simpson gibi yüksek profilli davalar canlı yayınlandı.

    Federal mahkemelerde duruşma salonlarına kamera giremiyor. Ancak eyalet mahkemelerinde daha esnek bir tutum hakim.

    Depp - Heard davasının görüldüğü Virginia eyaletinin Fairfax şehrinde, dava hakimi iki kameranın salona girmesine izin verdi.

    Üç yayın kuruluşu da davayı anlık olarak YouTube üzerinden canlı yayınlıyor.

    Dava, makalenin yayınlandığı Washington Post gazetesinin iki bürosunun bu eyalette yer alması nedeniyle Virginia'da görülüyor.

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