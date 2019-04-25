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Geçen yıl Los Angeles'ta bir partide tanıştıkları ileri sürülen Depp ve Glen'in ilişkisinin ciddi olduğu çifte yakın bir kaynak tarafından ifade edildi. Bu kişi "Polina bana evleneceklerini ve Johnny'nin ailesiyle tanışmak için Rusya'ya gitmek istediğini söyledi" dedi.