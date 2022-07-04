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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Johnny Depp ve Amber Heard cephesinde yeni gelişme!

Eski eşi Johnny Depp'in açtığı 'iftira' davasını kaybeden ve 15 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilen Amber Heard, kararın çekilmesi için mahkemeye başvuruda bulundu

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  • Johnny Depp ve Amber Heard cephesinde yeni gelişme! Mahkemeye başvurdu... - Magazin haberleri

    2011 yılında birlikte rol aldıkları 'The Rum Diary' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan oyuncu Johnny Depp (58) ile Amber Heard (36), 15 aylık evliliklerini 2017'de sonlandırmıştı. Bütün dünyanın 'bir Hollywood filmi' gibi takip ettiği Depp ve Heard'ün 'taciz' ve 'iftira' davasında jüri, geçtiğimiz ay kararını açıklamıştı.

    ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada, 14 saat süren karar alma sürecinin sonunda jüri, ünlü aktörü haklı bularak Amber Heard'ün eski eşine 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. Yaşananların ardından Heard, harekete geçti.
  • Johnny Depp ve Amber Heard cephesinde yeni gelişme! Mahkemeye başvurdu... - Magazin haberleri

    43 SAYFALIK ÖNERGE SUNDULAR

    Amber Heard, verilen kararın iptali için mahkemeye başvurdu. Oyuncunun avukatları, karalama davası sonucunda suçlu bulunan Heard'ü temize çıkarmak için mahkemeye 43 sayfalık bir önerge sundu.
  • Johnny Depp ve Amber Heard cephesinde yeni gelişme! Mahkemeye başvurdu... - Magazin haberleri

    "KANITLAR YETERLİ DEĞİLDİ" İDDİASI

    New York Post'un haberine göre; önergede Depp'in sunduğu kanıtların, davayı sonlandırmak ve Heard'ü suçlu göstermek için yeterli olmadığı belirtildi.
  • Johnny Depp ve Amber Heard cephesinde yeni gelişme! Mahkemeye başvurdu... - Magazin haberleri

    "JÜRİLER YASAL YOLLARDAN SEÇİLMEDİ"

    Mahkemeye sunulan belgelerde, Johnny Depp'in karalama davası esnasında yalnızca iddialar üzerinden ilerlediği ortaya kondu. Amber Heard'ün avukatları, aynı zamanda 15 kişi jüri üyesinin yasal yollardan seçilmediğini de ileri sürdü.
  • Johnny Depp ve Amber Heard cephesinde yeni gelişme! Mahkemeye başvurdu... - Magazin haberleri

    "BÖYLE BİR HAMLE BEKLİYORDUK"

    The Guardian'a konuşan Depp'in temsilcisi Ben Chew, böyle bir hamleyi tahmin ettiklerini ama önergenin beklediklerinden daha uzun ve önemsiz olduğunu dile getidi.
  • Johnny Depp ve Amber Heard cephesinde yeni gelişme! Mahkemeye başvurdu... - Magazin haberleri

    "DOSYALAR DOLUSU KANITIM VAR"

    Amber Heard, dava sonrası verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Today Show'a konuşan oyuncu, eski eşinin kendisine şiddet uyguladığını kanıtlayan dosyalar dolusu terapist notu olduğunu iddia etmişti.
  • Johnny Depp ve Amber Heard cephesinde yeni gelişme! Mahkemeye başvurdu... - Magazin haberleri

    "NOTLAR 'SÖYLENTİ' OLARAK NİTELENDİRİLDİ"

    Heard, "Şiddet gördüğüm anları paylaştığım doktorumun elinde dosyalar dolusu not var." ifadelerini kullanmıştı. Heard'e göre, notlarda Depp'in kendisini duvara ittiğini ve onu öldürmekle tehdit ettiğini gösteren pek çok kanıt bulunuyor. Hakimin bu notları 'söylenti' olarak nitelendirdiğini belirten oyuncu, doktorun notlarını kanıt olarak mahkemede sunamadığını dile getirmişti.
  • Johnny Depp ve Amber Heard cephesinde yeni gelişme! Mahkemeye başvurdu... - Magazin haberleri

    "İFADEMİN ARKASINDAYIM"

    Oyuncu, evlilikleri esnasında fiziksel şiddet gördüğünü iddia etmesine rağmen Johnny Depp'i hala sevdiğini söylemişti. Sunucunun "Depp sana asla vurmadığını söyledi. Bu bir yalan mı?" sorusuna "Evet!" cevabını veren Heard, "Ölene kadar ifademin her kelimesinin arkasında duracağım." demişti.
  • Johnny Depp ve Amber Heard cephesinde yeni gelişme! Mahkemeye başvurdu... - Magazin haberleri

    "AQUAMAN' FİLMİNDEN ÇIKARILDI" İDDİASINA YANIT

    Mahkeme sürecinin ardından Heard'ün 'Aquaman'in devamı niteliğindeki filmindeki rolünü de kaybedebileceği ileri sürülmüştü. 

    Kısa sürede gündem olan bu iddiaların ardından Amber Heard'ün sözcüsü, Daily Mail'e konuşarak, söylentileri, "Yanlış, duyarsız ve biraz delice..." sözleriyle aktrisin filmden çıkarıldığını yalanlamıştı.
  • Johnny Depp ve Amber Heard cephesinde yeni gelişme! Mahkemeye başvurdu... - Magazin haberleri

    SONUÇLANAN DAVA HAKKINDA

    Depp, Heard'ün kendisi hakkında yazdığı bir makalede kullandığı ifadeler nedeniyle dava açmıştı. Ünlü aktör, bu makale yüzünden oyunculuk kariyerinin tehlikeye girdiğini savunmuştu.

    Heard, bu yazıda kendisini "ev içi şiddet kurbanlarını temsil eden bir toplumsal figür" olarak tanımlıyordu.
  • Johnny Depp ve Amber Heard cephesinde yeni gelişme! Mahkemeye başvurdu... - Magazin haberleri

    Depp, 2018 tarihli makalede ismi geçmese de bu yazı sonrası itibar kaybına uğradığını iddia etmiş ve eski eşinden 50 milyon dolar istemişti.

    Heard ise asıl mağdurun kendi olduğu iddiasıyla karşı dava açarak 100 milyon dolar tazminat talep etmişti.

    Dava, makalenin yayımlandığı Washington Post gazetesinin iki bürosunun yer aldığı Virginia eyaletinde görülmüştü.

    Fotoğraflar: Splash News, AP

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