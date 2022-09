Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası Depp'in zaferiyle sonuçlanmıştı. Tüm dünyanın merakla takip ettiği ve yaklaşık 6 hafta süren dava, beyazperdeye taşınıyor.

“Hot Take: The Depp/Heard Trial” adını taşıyan film, bir dijital platformda yayınlanacak. Days of Our Lives dizisiyle tanınan Mark Hapka, Depp’i canlandırırken Megan Davis, Heard’e hayat verecek.

Mark Hapka

1 Haziran’da son bulan davayı konu alan filmde, avukatlar ve jüri üyeleri de yer alacak.