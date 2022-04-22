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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Johnny Depp ve Amber Heard'ün ses kayıtları ortaya çıktı!

5 yıl önce olaylı bir şekilde boşanan aktör Johnny Depp ve aktris Amber Heard'ün, görülen 'iftira' davasının son duruşmasında, ikilinin ses kayıtları dinletildi. Kayıtlarda Depp'in, eski eşine kendisini bıçakla kesmesi için yalvardığı duyuldu

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  • Johnny Depp ve Amber Heard'ün ses kayıtları ortaya çıktı!

    Hollywood yıldızı Johnny Depp (58) ve uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı oyuncu Amber Heard'ün (35) aşkları önce nikah masasına, ardından da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzandı. 2015 ile 2017 arasında evli kalan ikili, bir kez daha mahkeme salonunda karşı karşıya geldi. Bu yasal sürecin "ilk perdesi" geçtiğimiz yıl İngiltere'de gerçekleşmişti.
  • Johnny Depp ve Amber Heard'ün ses kayıtları ortaya çıktı!

    "İFTİRA" DAVASI

    Bu süreçte kariyeri de zarar gören Depp, kendisi hakkında "eşini döven bir adam" nitelemesini kullanan The Sun Gazetesi'ne karşı bir iftira davası açmıştı. Davanın görüldüğü dönemde, Amber Heard ile Johnny Depp, Londra'daki mahkeme salonunda karşı karşıya gelmişti. O davayı kaybeden kişi Depp oldu ancak olay orada son bulmadı.
  • Johnny Depp ve Amber Heard'ün ses kayıtları ortaya çıktı!

    SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

    Ünlü oyuncu, eski eşinin aleyhine 50 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı. Heard de bu hamleye yanıt olarak Johnny Depp'in aleyhine 100 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı.

    O davanın ilk duruşması geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Virginia kentindeki Fairfax County Courthouse'da görülmüştü. Geçtiğimiz çarşamba günü ikinci duruşma da gerçekleşti. Dün devam eden duruşmada avukatları eşliğinde kozlarını paylaşan ikilinin ses kayıtları salonunda dinletildi.
  • Johnny Depp ve Amber Heard'ün ses kayıtları ortaya çıktı!

    AMBER HEARD GİZMİCE ÇEKMİŞ

    Duruşmada, Amber Heard'ün avukatları, Depp ve Heard, yıllar önce bir tartışma sırasında gizlice çekilen bir videosunu da gösterdi. Videoda Johnny Depp, küfür ederek duvara ve mutfak dolaplarına hem yumruk hem tekme atarken görülüyor. O sırada Amber Heard de "Ne oldu?" diye soruyor. Videoda ikilinin bulunduğu mutfaktaki eşyaların yere saçıldığı ve ortalığın da dağınık olması dikkat çekti. O sırada Amber Heard'ün "Yaptığım her şey için özür dilerim. Sana bir şey oldu mu?" dediği duyuluyor. Depp de "Sanmıyorum." diye ekliyor. Videoda Johnny Depp, mutfak dolaplarını çarpıyor ve tekme atıyor. Duruşmada yayınlanan bu görüntüleri Amber Heard'ün gizlice çektiği ortaya çıktı. Hatta Heard, kameranın görüş açısını kapattığı için bir kahve kupasını da eline alıyor.
  • Johnny Depp ve Amber Heard'ün ses kayıtları ortaya çıktı!

    "DOLAPLARA VURDUM AMBER' A DEĞİL"
     
    Depp videoyla ilgili olarak Heard'ün avukatı Benjamin Rottenborn'un kendisine yönelttiği "Bu sizin Batı Hollywood'daki eviniz. Videoaki de sizsiniz. Şiddet mi uyguluyordunuz?" sorusuna "Açıkça görülüyor ki benim için kötü bir zamandı." yanıtını verdi. Ünlü oyuncu, ardından da dolaplara şiddet uyguladığını kabul edip, Amber Heard'e vurmadığını savundu.

    Depp, eski eşinin bu görüntüleri gizlice çektiğini söyleyip sonunda da güldüğünü sözlerine ekledi. Sonra da "Eğer Bayan Heard o sırada korktuysa neden kaçmadı, neden görüntüleri çekiyordu?" diye sordu. Depp, avukatın kendisine yönelttiği "Sarhoş muydunuz?" sorusuna da "Bu bir olasılık." diye yanıt verdi.
  • Johnny Depp ve Amber Heard'ün ses kayıtları ortaya çıktı!

    "BENİ BIÇAKLA"

    Duruşmada Johnny Depp ile Amber Heard arasında geçen rahatsız edici bir tartışmanın ses kayıtları da jüriye dinletildi. O kayıtlarda Depp'in eski eşine kendsini bıçakla kesmesi için yalvardığı duyuluyor. O kayıtlar dinlenirken ünlü aktörün gözlerini eliyle sildiği ve bir kağıt mendile uzandığı görüldü. Tam o anda eski eşi Amber Heard'ün de kendini hiç iyi hissetmediği ve gözyaşlarına teslim olmanın eşiğine geldiği dikkat çekti.
  • Johnny Depp ve Amber Heard'ün ses kayıtları ortaya çıktı!

    "SANA İHTİYACIM VAR, KES BENİ"

    Söz konusu kayıtlarda Depp, alçak bir sesle "Benim bir yerimi kesmek ister misin?" diye soruyor. Heard ise ona "Kendini kesme, lütfen yapma. Bunu neden yapayım? Lütfen kendini kesme!" şeklinde yanıt veriyor. Johnny Depp ise "Sana ihtiyacım var. Kes beni." ifadelerini kullanıyor. Tam o sırada ikilinin bulunduğu odanın kapısının çalındığı ve bir hizmetlinin Johnny Depp ve Amber Heard'e seslendiği duyuluyor. Fakat ses kayıtlarında, hizmetliye kapıyı açmayan ve geri gönderen ikilinin bıçakla ilgili tartışmayı sürdürdüğü dikkat çekiyor. Amber Heard defalarca Depp'ten bıçağı bıçağı yere bırakmasını istiyor. Heard, bıçağın dünyadaki en kötü şey olduğunu çok can yakıcı ve kirli olduğunu söylüyor.
  • Johnny Depp ve Amber Heard'ün ses kayıtları ortaya çıktı!

    'ÖLÜME KADAR'

    Söz konusu bıçağın fotoğrafları da mahkeme heyetine sunuldu. Bıçağın üzerinde İspanyolca, "Hasta la Muerte" (Ölüme Kadar) ve hemen yanında da Slim yazılı. Amber Heard de eski eşi Johnny Depp'i birlikte oldukları dönemde "Slim" (ince, narin) takma adıyla çağırırdı.
  • Johnny Depp ve Amber Heard'ün ses kayıtları ortaya çıktı!

    JÜRİYE SUNULAN FOTOĞRAF

    Depp, duruşmada alkol düşkünlüğü hakkında da konuştu. Ünlü aktör, özellikle de 'The Lone Ranger' adlı filmin çekimleri sırasında alkol konusunda "ipin ucunu iyice kaçırdığını" belirtti. Johnny Depp, o filmin çekimleri sırasında set bitip eve döndüğü her gün kendisini bekleyen bir bardak alkollü içki olduğunu da sözlerine ekledi. Heard'ün avukatı Depp'e sabah saatlerinde de bir alkollü içkiyi tüketip tüketmediğini sordu. Depp de buna insanın her saatte kendisini mutlu edebileceği yanıtını verdi. Bu yanıt salonda gülüşmelere neden oldu. Bu arada duruşmada Depp'in, alkol ve uyuşturucu nedeniyle kendinden geçtiği bir anda çekilen fotoğrafı da dikkate sunuldu.
  • Johnny Depp ve Amber Heard'ün ses kayıtları ortaya çıktı!

    "ONU YAKMADAN ÖNCE BOĞALIM"

    Johnny Depp ile Amber Heard'ün kapalı kapılar ardında yaşadıkları her şeyin ortaya döküldüğü dava sırasında konuşulanlar sadece bunlarla da kalmadı. Depp'in, oyuncu arkadaşı Paul Bettany'ye daha evlenmelerinden önce Amber Heard hakkında gönderdiği bir mesaj da duruşmada okundu. Heard'ün avukatı Rottenborn tarafından yüksek sesle okunan mesajda Depp "Haydi Amber'ı yakalım." diye yazıyor. Yine Paul Bettany'ye gönderdiği bir başka mesajda da "Onu yakmadan önce boğalım." ifadelerini kullandığı görüldü. 
  • Johnny Depp ve Amber Heard'ün ses kayıtları ortaya çıktı!

    MESAJI YAZDIĞINI KABUL ETTİ

    Amber Heard'ün avukatı, duruşma salonundaki herkesten özür dileyerek mesajları küfürlü kısımlarıyla birlikte okudu. Sonra da Depp'e "Doğru okudum mu?" diye sordu. Oyuncu da "Kesinlikle!" sözleriyle yanıt verdi. Avukat Rottenborn daha sonra "Bunu, sonradan eşiniz olacak kadın hakkında yazdınız." ifadelerini kullandı. Depp de "Evet!" yanıtını verdi.

    Johnny Depp, sorular üzerine İngiliz aktör Paul Bettany ile iyi arkadaş olduklarını ve birlikte uyuşturucu aldıklarını söyledi.

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