SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Ünlü oyuncu, eski eşinin aleyhine 50 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı. Heard de bu hamleye yanıt olarak Johnny Depp'in aleyhine 100 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı.

O davanın ilk duruşması geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Virginia kentindeki Fairfax County Courthouse'da görülmüştü. Geçtiğimiz çarşamba günü ikinci duruşma da gerçekleşti. Dün devam eden duruşmada avukatları eşliğinde kozlarını paylaşan ikilinin ses kayıtları salonunda dinletildi.