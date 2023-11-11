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        Haberler Dünyadan Johnny Ruffo yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

        Johnny Ruffo yaşamını yitirdi

        Avustralyalı şarkıcı ve oyuncu Johnny Ruffo, 35 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 15:54 Güncelleme: 11.11.2023 - 15:54
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        Yaşamını yitirdi
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        2017'de beyin tümörü teşhisi konulan Avustralyalı şarkıcı ve oyuncu Johnny Ruffo'dan acı haber geldi. Ruffo'nun 35 yaşında vefat ettiği öğrenildi.

        Birçok kez ameliyat geçiren ve zorlu kemoterapi süreçlerinden geçen Johnny Ruffo'nun ölümünü menajeri duyurdu.

        "SONUNA KADAR SAVAŞTI"

        Yapılan açıklamada, "Sevgilisi Tahnee ve ailesiyle çevrili olan Johnny, onu kurtarmak için inanılmaz bir çaba gösteren hemşire ve doktorların desteğiyle huzur içinde hayata veda etti. Çok yetenekli, büyüleyici ve bazen de hınzır bir çocuktu. Johnny, çok kararlıydı ve güçlü bir iradeye sahipti. Sonuna kadar savaştı ve elinden geldiğince mücadele etti. Verecek daha çok şeyi olan çok güzel bir ruhtu. Hepimiz seni seviyoruz Johnny ve hayatımıza kattığın tüm neşe için seni hatırlayacağız. Rahat uyu" ifadelerine yer verildi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Johnny Ruffo
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