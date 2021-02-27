FDA'den Johnson&Johnson'ın Covid-19 aşısına yeşil ışık

Aşının etkili ve güvenli olduğu yönünde FDA uzmanları tarafından yayımlanan analizin ardından bugün toplanan panel, aşının acil durum kullanımını görüştü.
Bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından oluşan bağımsız panel, Johnson&Johnson'ın Covid-19 aşısının acil durumlarda kullanılması tavsiyesinde bulundu.
44 bin kişi üzerinde denenen Johnson&Johnson'ın tek dozluk Covid-19 aşısının yüzde 66 etkili olduğu, hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklanmıştı.
FDA'nın aşının kullanımına yarın resmi onay vermesi bekleniyor.
Jonhson&Johnson aşısı, onaylanması durumunda, ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı olacak.
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