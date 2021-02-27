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HaberlerSağlıkJohnson&Johnson'ın Covid-19 aşısına yarın onay verilmesi bekleniyor - Haberler
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ABD'de Johnson&Johnson ilaç firmasınca geliştirilen Covid-19 aşısına yarın onay verilmesi bekleniyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlar paneli, Johnson&Johnson ilaç firması tarafından yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının acil durum kullanımına yeşil ışık yaktı

Johnson&Johnson'ın Covid-19 aşısına yarın onay verilmesi bekleniyor - Haberler
FDA'den Johnson&Johnson'ın Covid-19 aşısına yeşil ışık
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AA

Aşının etkili ve güvenli olduğu yönünde FDA uzmanları tarafından yayımlanan analizin ardından bugün toplanan panel, aşının acil durum kullanımını görüştü.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından oluşan bağımsız panel, Johnson&Johnson'ın Covid-19 aşısının acil durumlarda kullanılması tavsiyesinde bulundu.

44 bin kişi üzerinde denenen Johnson&Johnson'ın tek dozluk Covid-19 aşısının yüzde 66 etkili olduğu, hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklanmıştı.

FDA'nın aşının kullanımına yarın resmi onay vermesi bekleniyor.

Jonhson&Johnson aşısı, onaylanması durumunda, ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı olacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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