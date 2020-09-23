Johnson: Tartışmasız önümüzde zor aylar var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Johnson: Tartışmasız önümüzde zor aylar var

İngiltere Başbakanı Johnson, halktan, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemleri ciddiye almalarını isteyerek "Tartışmasız önümüzde zor aylar var. Bu basit kuralları birlikte takip edersek bu kışı atlatacağız." dedi.

boris johnson
AA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, halktan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemleri ciddiye almalarını isteyerek "Tartışmasız önümüzde zor aylar var. Bu basit kuralları birlikte takip edersek bu kışı atlatacağız." dedi.

Johnson, salgına karşı ülke genelinde alınan yeni önlemlere ilişkin yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, önlemlerle halkın özgürlüğünü kısıtlamayı istemediğini ve bu konuda isteksiz olduğunu ancak salgına karşı tedbirsiz olunduğu takdirde de çok ciddi sonuçlarla karşılaşılacağını söyledi.

Ülkede alınacak ikinci bir ulusal karantina kararının yalnızca halkın geçim kaynaklarına tehdit oluşturmayacağını aktaran Johnson, aynı zamanda toplumsal ilişkilerinde ciddi zarar görebileceğine dikkati çekti.

Johnson, alınan yeni önlemler kapsamında, perşembe gününden itibaren tüm bar ve restoranların sadece masalara hizmet vereceğini ve bu yerlerin saat 22.00'de kapanacağını, maske takma zorunluluğunun ise perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektörü için de geçerli olacağını ve pazartesiden itibaren düğün törenlerine katılacak kişi sayısının 30'dan 15'e düşürüleceğini duyurdu.

Halkın tedbirleri ciddiye almaması durumunda daha geniş kısıtlamalara da gidebilecekleri uyarısında bulunan Johnson, şunları kaydetti:

"İnsanları kendi risklerini almaya bırakamayız. Kovid-19'lu olmanın trajik gerçekliği şudur ki sizin hafif öksürüğünüz başkasının ölüm çanı olabilir. Tarihimizde hiçbir zaman toplumsal kaderimiz ve sağlığımız tamamen bireysel davranışımıza bağlı olmadı. Tartışmasız önümüzde zor aylar var. Bu basit kuralları birlikte takip edersek bu kışı atlatacağız."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fransa'da son 24 saatte 10 binden fazla yeni vaka!
DÜNYAFransa'da son 24 saatte 10 binden fazla yeni vaka!
Yunan gazetesi alçak manşeti tekrar kullandı!
DÜNYAYunan gazetesi alçak manşeti tekrar kullandı!
Son dakika haberler! İran'da rekor vaka sayısı!
DÜNYAİran'da rekor vaka sayısı!
Oktay'dan Yunan Cumhurbaşkanı'na yanıt: "İşgalci sizsiniz!"
DÜNYAOktay'dan Yunan Cumhurbaşkanı'na yanıt: "İşgalci ...
Trump yönetimi ve Demokratlar geçici bütçe tasarısı üzerinde anlaştı
DÜNYATrump ve Demokratlar arasında geçici bütçe anlaşması
Pence'in uçağı kuş sürüsüne çarpınca zorunlu iniş yaptı
DÜNYAMike Pence, havada büyük tehlike atlattı
Bulgaristan'da siyasi kriz sürüyor: Göstericiler hükümetin istifasını istedi
DÜNYABulgaristan'da göstericiler hükümetin istifasını ...
Mali'de Fransa karşıtları sokağa indi
DÜNYAMali'de Fransa karşıtı protestolar
Türkiye'nin ilk Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ görevine başladı
DÜNYATürkiye'nin ilk Cape Town Başkonsolosu göreve başladı
Trump ve Biden'ın ilk canlı yayın tartışmasının konuları belli oldu
DÜNYATrump ve Biden canlı yayında tartışacak!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X