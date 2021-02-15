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HaberlerSağlıkJohnson/Janssen koronavirüs aşısını yeni doğan bebeklerde teste hazırlanıyor - Haberler
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Johnson/Janssen koronavirüs aşısını yeni doğan bebeklerde teste hazırlanıyor

ABD´li ilaç firması Johnson and Johnson ile Janssen ortaklığında yürütülen koronavirüs aşı çalışmalarında, 12 yaş civarı testlerine başlanacağı ve her şeyin yolunda gitmesi halinde testlerin `Yeni doğan bebekler ve hamile kadınları´ kapsayacak şekilde genişletilebileceği ifade edildi

Johnson/Janssen koronavirüs aşısını yeni doğan bebeklerde teste hazırlanıyor - Haberler
DHA

İngiliz basını, Janssen Viral Aşılar Başkanı Hanneke Schuitemaker´ın yeni doğan bebek testlerinin her şey yolunda giderse belirli bir noktada başlanabileceğini ve gelecek haftalarda ise çocuklar üzerinde testlerin yapılacağını söylediğini açıkladı. Schuitemaker açıklamasında, "12 yaşındakilere, hatta her şey yolunda giderse belirli bir noktada yeni doğanlara bile gideceğiz" dedi.

Oxford ile AstraZeneca koronavirüs aşı çalışmalarında bilim insanları, her yaştaki bağışıklık tepkilerini anlamak için bu ayın sonlarında altı yaşında çocuklar üzerinde testlere başlayacaklarını açıklamıştı.

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