Jonas Svensson: 3 puana ihtiyacımız var

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki başarılı bek oyuncusu Jonas Svensson, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Bodo/Glimt ile oynacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Toplantıya katılan Beşiktaş'ın Norveçli futbolcusu Jonas Svensson ise galibiyete ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Karşılaşmanın zor geçeceğini aktaran Norveçli futbolcu, şunları kaydetti:

"Elimizden geldiği kadar iyi haliyle hazırlanmaya çalıştık. 3 puana ihtiyacımız var, onun için oynayacağız. Geçen sene burada yoktum. Takımda bazı değişiklikler oldu. Avrupa'dan gelen birçok takım belki zemin belki başka etkenler nedeniyle burada zorlandı. Bodo/Glimt'in zor takım olduğunu biliyoruz, biz hazırız. Geçen seneye göre daha fazla çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Yarın deplasmanda zor, alışık olmadığımız bir zeminde oynayacağız. Zor olacak ama yarın amacımız kazanmak."