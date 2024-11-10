Jonas Svensson: Sonuçları düzeltmek istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'le 0-0 berabere Beşiktaş'ın oyuncularından Jonas Svensson, karşılaşmayı değerlendirdi.

"SONUÇLARI DÜZELTMEK İSTİYORUZ"

Svensson, "Başakşehir zor bir rakip, istediğimizi sahada yapamadık. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz ama galip gelemedik, mutlu değiliz. İki takım da fırsatlar buldu, üç puan alamadığımız için mutsuz durumdayız. Çalışacağız, bu sonuçları düzeltmek istiyoruz. Son üç maçta aldığımız sonuçlar değiştirmemiz gerekli." dedi.

Norveçli oyuncu, "Herkesin takıma dönmesini bekliyoruz. Hücum hattında sakatlıklar var, herkes döndükten sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum." sözlerini sarf etti.