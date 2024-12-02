Jonas Svensson: Uzun süredir zorlanıyoruz

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu Jonas Svensson, karşılaşmayı değerlendirdi.

"UZUN SÜREDİR ZORLANIYORUZ"

Mücadeleyi değerlendiren Svensson, "Beraberlikten dolayı çok üzgünüz. Uzun süredir zorlanıyoruz, kazanmaya ihtiyacımız vardı. Fenerbahçe derbisine hazırlanacağız. Çok çalışacağız, iyi hazırlanacağız. Umarım Fenerbahçe maçında daha iyi olacağız." dedi.