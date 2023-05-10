İddialara Jonathan Majors, bir noktada kontrolünü tamamen kaybetti ve kadının boğazını sıkacak kadar ileri gitti. Sonrasında kadını bir yere bırakıp kendi farklı bir yerde kaldı. Kadın ise yaşananların ardından ertesi sabah polise giderek ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulundu.