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Jonathan Majors, kadına şiddet suçundan yargılanıyor

Mart 2023'te tartıştığı bir kadına saldırdığı iddiasıyla tutuklanıp serbest bırakılan ancak yargılanması devam eden Jonathan Majors, çıktığı mahkemede suçsuz olduğunu söyledi. Oyuncu, suçlu bulunması haline Majors, 1 yıl hapis cezası alabilir

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  • Jonathan Majors, kadına şiddet suçundan yargılanıyor - Magazin haberleri

    Jonathan Majors, geçtiğimiz mart ayında tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmış, çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılmıştı. 33 yaşındaki oyuncu, New York'ta bir otomobilde tartıştığı kadına saldırdığı suçlamalarını reddetse de tutuksuz olarak yargılanmaya devam ediyor.
  • Jonathan Majors, kadına şiddet suçundan yargılanıyor - Magazin haberleri

    Jonathan Majors, Manhattan'da mahkemeye çıktı. Üçüncü derece saldırıyla suçlanan oyuncu, suçlu bulunması durumunda en çok 12 ay hapis cezasına çarptırılabilir.

    Duruşmaya uzaktan görüntülü bağlantı yoluyla katılan Jonathan Majors'ın, 13 Haziran'da yapılacak bir sonraki duruşmaya bizzat katılması zorunlu tutuldu.
  • Jonathan Majors, kadına şiddet suçundan yargılanıyor - Magazin haberleri

    Deadline'a konuşan Jonathan Majors'ın avukatı, ünlü oyuncuya yöneltilen şiddet uygulama iddiasını reddederken, davacı kadının öne sürdüğü suçlamanın olmadığını gösteren kamera kaydı bulunduğunu belirtti. Davacı kadının yalan söylediğini ve Majors'a karşı cadı avı yürütüldüğünü söyleyen avukat, kadının yalan söylediğini kanıtlayacaklarını belirtti.
  • Jonathan Majors, kadına şiddet suçundan yargılanıyor - Magazin haberleri

    NE OLMUŞTU?

    Jonathan Majors ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen kadın, gece eve dönerken Majors'un telefonunda başka bir kadından gelen bir mesaj görmesi üzerine takside tartışma başlattı. Kadının öfkesi üzerine Majors'ın sinir krizi geçirdiği ve ona tokat attığı öne sürüldü.
  • Jonathan Majors, kadına şiddet suçundan yargılanıyor - Magazin haberleri

    İddialara Jonathan Majors, bir noktada kontrolünü tamamen kaybetti ve kadının boğazını sıkacak kadar ileri gitti. Sonrasında kadını bir yere bırakıp kendi farklı bir yerde kaldı. Kadın ise yaşananların ardından ertesi sabah polise giderek ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulundu.
  • Jonathan Majors, kadına şiddet suçundan yargılanıyor - Magazin haberleri

    Bu yılın başlarında vizyona giren 'Creed III'te yer alan Majors, ayrıca 'Loki' dizisi, 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania' ve yakında sinemaseverlerle buluşacak 'Avengers: The Kang Dynasty' ile Marvel dünyasında kendine sağlam bir yer edinmişti. Majors'ın suçlu bulunması halinde Marvel ile yollarının ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Fotoğraflar: AP

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